Pedro García destrozó a Demichelis y a Gago en el fútbol mexicano: “No le corre 100 metros a Fossati”

Los rumores sobre una posible salida de Jorge Fossati de la dirección técnica de Universitario para llegar a México desataron un fuerte debate en Perú. Hay dudas respecto a la continuidad del ‘Nonno’, aunque la administración del conjunto ‘crema’ estaría dispuesto a renovarle el contrato. Mientras tanto, en los programas deportivos, hay opiniones divididas y hasta fuertes cuestionamientos al posible destino del uruguayo.

En este sentido, una opinión de Pedro García provocó polémica en el programa Vamos al VAR en RPP. Cuestionó al fútbol mexicano y hasta aseguró que “cualquiera” puede dirigir en la Liga MX. Así, también tuvo críticas para ciertos entrenadores como Martín Demichelis y Fernando Gago.

Para García, el fútbol mexicano no es un buen destino para el futuro de Jorge Fossati y le sorprendería que se vaya de Universitario donde está “cómodo”. El debate en el programa estuvo encendido por la postura de Alan Diez, quien dejó la duda sobre lo que defina el entrenador del tricampeón nacional.

Fernando Gago fue recientemente despedido en Necaxa (Getty Images).

Para Pedro García, Fossati no puede dirigir en México y cuestionó a Gago y a Demichelis

“Con toda la sabiduría y, a punto de cumplir 73 años, recorrió el mundo, fue campeón en Perú, en Qatar, en Uruguay, en Ecuador, campeón continental, pienso que, por su carrera y por el momento vital en su vida, una cierta sabiduría le va a decir: ‘(Universitario) Es tu lugar en el mundo’“, apuntó Pedro García respecto a Fossati.

Para el citado periodista, el uruguayo califica como uno de los mejores entrenadores extranjeros que ha tenido Universitario en su historia y hasta lo puso también entre los mejores que tuvo el fútbol peruano. No obstante, a partir de esto, criticó el hecho de que pueda ir a México.

“En México dirige cualquiera. (Martín) Demichelis no le corre 100 metros a Fossati; y (Fernando) Gago, buen fachero, los ternos le quedan hermosos“, tiró con ironía. A tal punto llegó el debate que se animó a decir que en el fútbol peruano hay “siete u ocho” entrenadores mejores.

En ese momento, el debate se encendió. Jesús ‘El Tanke’ Arias le cuestionó por esos nombres y García eligió a varios entrenadores por encima del exentrenador de Boca y Chivas de Guadalajara. “Fossati. (Néstor) Gorosito. Paulo Autuori. Juan Reynoso, hasta dormido. (Gerardo) Ameli. (Carlos) Desio, sin problema. (Miguel) Rondelli. Roberto Mosquera, en Huánuco a las 3 de la mañana es más técnico que Gago“, mencionó.

El motivo de los cuestionamientos a Gago y Demichelis

Las duras declaraciones de Pedro García contra el fútbol mexicano, pero en especial contra los entrenadores argentinos. Apuntó contra los empresarios que lo manejan, sobre todo por el marketing.

“En México llegan muchos entrenadores, sobre todo, del Río de la Plata, que tienen grandes empresarios porque, además, tienen gran nombre. Gago tiene nombre, se le facilita dirigir; Demichelis tiene un gran nombre y una pinta increíble, se le facilita dirigir. Hay marketing dentro de los entrenadores de fútbol”, tiró.

