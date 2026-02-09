Pese a no jugar más en Universitario, Diego Churín se pone a la altura de Álex Valera

Álex Valera sigue en buen momento con sus dos goles anotados en las primeras dos fechas del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Sin dudas, es el centrodelantero titular de Universitario de Deportes y, aún, no tiene competencia debido a que Sekou Gassama sigue poniéndose a punto físicamente. Mientras tanto, su excompañero en la ‘U’, Diego Churín también está en gran presente.

Publicidad

Publicidad

Universitario lleva tres goles, de los cuales dos los anotó Álex Valera y el otro fue de Martín Pérez Guedes. Valera tuvo sus chances ante Cusco FC y marcó un tanto, aunque también falló algunas. Pese a ello, no se cuestiona el rendimiento de quien fue el máximo anotador de la ‘U’ en 2025 y también el mejor jugador de la Liga 1.

Mientras Sekou Gassama siga fuera y hasta que no se ponga a tono físicamente, Valera seguirá sin tener competencia como centrodelantero titular del equipo de Javier Rabanal. No obstante, quien fue su relevo en la temporada 2025, también viene en racha de goles.

Publicidad

Publicidad

Diego Churín, con gran presente en Sarmiento de Junín

Diego Churín lleva cuatro partidos jugados como titular en el primer equipo de Sarmiento de Junín, que tiene dos victorias como local y dos derrotas como visitante. Pese a ello, el experimentado atacante está en buen momento y se está convirtiendo en una fija como titular.

Si bien Sarmiento es uno de los equipos que lucha por no descender, bien sabido es que el fútbol argentino es uno de los más difíciles en toda Sudamérica. Por eso, el hecho de que Churín haya marcado dos goles en 305 minutos disputados (4 partidos) demuestran su buen momento.

ver también Álex Valera confirmó lo que Javier Rabanal le copia a Jorge Fossati: “Lo trabajamos en la semana”

Atrás parecen haber quedado las críticas que recibió constantemente en Universitario de Deportes por no estar a la altura de Álex Valera. Ahora, en el arranque de la temporada en el fútbol argentino, lleva la misma cantidad de goles, en un equipo con distintas pretensiones y más urgencias.

Publicidad

Publicidad

Además, sus goles sirvieron para que el ‘Verde’ de Junín se lleve dos triunfos, ya que le marcó el 1-0 a Banfield de penal y anotó para el 2-1 ante Atlético Tucumán con una gran media vuelta en el área. Cabe destacar que estos dos equipos son rivales directos de su equipo en la lucha por no descender.

Publicidad

Publicidad

Diego Churín calificó a Álex Valera como “el mejor delantero del fútbol peruano”

Hace algunos meses, Diego Churín supo enaltecer la labor de Álex Valera en Universitario de Deportes. El argentino reconoció que estar por detrás en la consideración del “mejor delantero del fútbol peruano” era “difícil”.

“Cada uno creo que tiene un rol hoy en día en el plantel, y hoy me toca la misión difícil de ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano. También es difícil cuando me toca jugar porque él no está, desgraciadamente hoy porque tenga alguna molestia física, pero es un poco de auto presión que uno se pone”, supo decir.

Datos claves

Álex Valera registra dos goles en el inicio del Torneo Apertura 2026 con Universitario .

registra en el inicio del con . Diego Churín marcó dos tantos en cuatro partidos disputados con Sarmiento de Junín .

marcó en cuatro partidos disputados con . Sekou Gassama continúa su acondicionamiento físico y aún no compite la titularidad a Valera.

Publicidad