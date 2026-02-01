Álex Valera confirmó lo que Javier Rabanal le copia a Jorge Fossati: “Lo trabajamos en la semana”

Universitario de Deportes empezó con pie derecho el Torneo Apertura 2026 y vencieron 2-0 a ADT de Tarma. En el marco de la jornada inicial del campeonato inicial, los merengues ganaron sus tres primeros puntos y pese a que en un momento parecía que les costaba mucho el resultado, fue Álex Valera quien contó algunos trabajos en la semana que les permitieron imponerse.

Teniendo en cuenta que conocían a la perfección el trabajo de Jorge Fossati durante los últimos años en el equipo y que ahora están bajo el mando de un Javier Rabanal que claramente tiene su propia idea para tratar de imponerla, Álex Valera no dudó en asegurar que siguen trabajando la pelota parado como lo hacían antes, así que es un aspecto que se mantiene firme en la interna.

“Feliz porque pudimos sacar un resultado positivo. Este partido estuvo bien cerrado en el primer tiempo y lo buscamos con una pelota parada que es nuestro fuerte. Así pudimos abrir el partido. Nos faltó dar ese último pase y estar más tranquilos, pero tuvimos muchas oportunidades de gol. Jugamos bien. Dijimos que debíamos estar tranquilos”; comentó Álex Valera en ‘L1 MAX‘.

Luego, en señal del trabajo de los balones parados, el goleador de Universitario de Deportes manifestó lo siguiente: “Sí, hemos venido trabajando durante la semana lo que quiere el profesor. El grupo es muy profesional y se entrega al 100%, así que en la semana trabajamos bastante la pelota parada. Falta mucho, hay que ir paso a paso y agradecer al hincha porque hoy fue un gran marco”.

La palabra de Javier Rabanal en conferencia de prensa tras el Universitario vs. ADT

Luego del buen triunfo de Universitario de Deportes por 2-0 frente a ADT de Tarma en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, en donde por cierto anotaron Álex Valera y Martín Pérez Guedes, fue Javier Rabanal quien tomó la palabra y comentó un poco cómo hizo para que los merengues encuentren la diferencia en el marcador durante la segunda etapa.

“Tuvimos pequeños errores que no nos permitían tener continuidad hacia el arco y nos costaba recuperar algunas pelotas cuando superaban la primera presión. En el descanso hablamos de meter una marcha más en el circulación del balón, salir a atacar más el arco, tocar menos alrededor de la frontal del área, buscar más la espalda de la defensa y eso es lo que intentamos hacer”; reveló Javier Rabanal en conferencia de prensa luego del partido de hoy en el Estadio Monumental.

