¿Juega Cristiano Ronaldo? Al Nassr vs. Al Fateh: hora, alineaciones, dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Al Nassr enfrenta este sábado 15 de agosto a Al Fateh en el arranque de la Saudi Pro League 2026/2027. El equipo dirigido por Ange Postecoglou y que tiene a Cristiano Ronaldo como máxima figura inicia la defensa de su título. El partido está programado para la 1:00 p. m. (hora peruana).
Cristiano Ronaldo no está disponible para este inicio de temporada para Al Nassr y estará viendo el partido desde las gradas. Ange Postecoglou, así, no puede contar con su máxima figura. De todas maneras, el resto de sus figuras internacionales están a disposición.
We dream. We work. We prepare 💛 pic.twitter.com/l2US9HjWVO— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 13, 2026
El conjunto de Riad estuvo disputando amistosos de pretemporada en Portugal sin la presencia de CR7. Ahora, llega el momento de defender su título. Su estreno es ante Al Fateh, un equipo que quedó en mitad de tabla en la temporada pasada y que tiene como figuras a Zaydou Youssouf y a Lukas Haraslin.
¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Fateh?
El partido entre Al Nassr y Al Fateh, correspondiente a la Saudi Pro League 2026/2027, se puede ver en vivo por streaming online:
- Canal de YouTube Somos FOX
- OneFootball (app)
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¿A qué hora se juega Al Nassr vs. Al Fateh?
Al Nassr vs. Al Fateh, duelo que se disputa este sábado 15 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.
- México (Ciudad de México): 12:00 p.m.
- Chile: 2:00 p.m.
- Argentina y Uruguay: 3:00 p.m.
- Estados Unidos: 2:00 p. m. ET / 1:00 p. m. CT / 12:00 p. m. MT / 11:00 a. m. PT
- España: 8:00 p.m.
DATOS CLAVE
- Cristiano Ronaldo no estará disponible con Al Nassr y verá el partido desde gradas.
- 15 de agosto: Al Nassr enfrenta a Al Fateh a la 1:00 p.m.
- YouTube Somos FOX y OneFootball transmitirán en vivo el encuentro.