La decisión del DT de Al Nassr con Cristiano Ronaldo a horas del arranque de la Saudi Pro League

Al Nassr, que defiende el título, debuta ante Al Fateh en el estreno de la nueva temporada de la Saudi Pro League 2026/2027. CR7 se sumó hace pocos días a las prácticas.

Cristiano Ronaldo ha vuelto al trabajo en Al Nassr el pasado jueves 12 de agosto. Su equipo estuvo trabajando durante toda la pretemporada en Portugal, pero su máxima estrella estuvo disfrutando de sus vacaciones, además de casarse con su pareja Georgina Rodríguez. Ahora, debe ponerse a tono en lo físico, por lo que no estará presente en el primer partido oficial de su equipo.

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Al Nassr juega este sábado 15 de agosto ante Al Fateh por la primera jornada de la Saudi Pro League 2026/2027, torneo en el que defiende su título logrado en la temporada anterior. Para este primer encuentro en el certamen local, CR7 será baja por decisión del nuevo entrenador Ange Postecoglou.

Look who just arrived at Nassr 🤩💛 pic.twitter.com/ToSL2uOmB3 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 13, 2026

De acuerdo al diario Al Riyadiah, Cristiano Ronaldo no forma parte de la convocatoria para el partido de la fecha 1 de la liga saudí ante Al Fateh, el cual se jugará en el estadio Al Awwal Park de Riad, capital de Arabia Saudita. Se espera que el portugués continúe con sus trabajos físicos para volver cuanto antes a las canchas.

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Postecoglou, de esta manera, espera que CR7 se pueda sumar al equipo titular de Al Nassr para los próximos partidos de la Saudi Pro League. En todo caso, su regreso a los campos de juego quedará a evaluación de Postecoglou conforme vaya avanzando el propio jugador con sus trabajos.

Además de Cristiano Ronaldo, Al Nassr tiene otras bajas

Para el partido ante Al Fateh, Ange Postecoglou tiene otras tres bajas importantes. El arquero Nawaf Al Aqidi, el defensor Abdulelah Al Amri y el extremo Abdulrahman Ghareeb no forman parte de la convocatoria por distintas lesiones, según el citado medio.

Son bajas sensibles, ya que los tres jugadores forman parte de la rotación de Postecoglou para la alineación titular. Se espera que Al Aqidi pelee el puesto con Bento, mientras que Al Amri es la opción inmediata ante cualquier ausencia de Mohamed Simakan o Íñigo Martínez.

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De hecho, el defensor central tuvo ofertas para salir de Al Nassr durante este mercado, sobre todo una de Al Ittihad, según fuentes saudíes. La dirección del club optó por su continuidad.

La posible alineación de Al Nassr ante Al Fateh

Para este partido ante Al Fateh, por la fecha 1 de la Saudi Pro League 2026/2027, Ange Postecoglou ya tendría definido el once titular. Así iría Al Nassr:

Bento

Nawaf Boushal

Mohamed Simakan

Íñigo Martínez

Saad Al Nasser

Abdullah Al Khaibari

Ángelo

Kingsley Koman

João Félix

Sadio Mané

Abdullah Al Hamdan

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