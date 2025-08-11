La impresionante jugada del Manchester City para fichar a Rodrygo antes del inicio de la Premier League

Todo hacía indicar que Rodrygo no saldría del Real Madrid este mercado de pases. El valor de su ficha sobrepasaba lo que cualquier equipo internacional pudiera pagar por un crack. Pero en estos últimos días se ha dado un movimiento que nadie esperaba. Lo cual pondría muy cerca al brasileño del fútbol inglés y estaría muy cerca a cerrarse.

Publicidad

Publicidad

Resulta que el cuadro de Pep Guardiola el Manchester City está moviendo tierra, mar y aire para tener la brasileño lo más pronto posible. Esta jugada de última hora ayudaría a que se pueda completar un gran fichaje que sin duda alguna haría revolucionar la Premier League. Que sigue sumando más estrellas para tener un campeonato muy competitivo.

En este caso el movimiento que está haciendo el elenco ‘ciudadano’ es la partida de Savinho. El extremo brasileño estaría llegando al Tottenham Hotspur que estuvo buscando un nuevo atacante con la partida de Son. En un comienzo los ‘Spurs’ también quisieron a Rodrygo, pero no les dio el nivel adquisitivo para hacerse con sus servicios. Los 100 millones que pide el elenco ‘Blanco’ es algo que no cualquiera puede pagar.

Publicidad

Publicidad

El famoso periodista italiano Fabrizio Romano en sus redes sociales dio a conocer el interés del City por el brasileño. Actualmente serían tres jugadores que se están yendo del club, dejando un espacio para una nueva estrella que pueda ayudar a volver a luchar por el título. Recordemos que el Liverpool se llevó la última Premier sin muchos problemas.

Arsenal se quedaría sin Rodrygo

Otro de los equipos ingleses que soñaba con tener a Rodrygo en sus filas es el Arsenal de Mikel Arteta. El único inconveniente es claramente el precio que piden por dejarlo ir del Real Madrid. Algo que no es pagable para los equipos en este momento, sin mencionar un sueldo alto que es también importante agregar a la suma de las cuentas que hay que tener presente.

Arsenal ganador de la Emirates Cup (Foto: Arsenal).

Publicidad

Publicidad

La idea del DT español era ver si conseguían al menos un préstamo por el brasileño para dar por finalizado su plantel. Pero ante el interés del cuadro ‘Ciudadano’ es casi imposible que esto se pueda llegar a dar.

En este caso hay oportunidad para poder seguir en negociaciones, pues el mercado de fichajes inglés termina el 1 de setiembre. Así que seguramente se van a venir importantes semanas de negociaciones. Pero lo que no hay duda es que Rodrygo terminará jugando en Inglaterra esta temporada con todo lo que se está haciendo para que pueda llegar.

ver también Ni Real Madrid ni Barcelona: Manchester City negocia con este club de España para prestar a Claudio Echeverri