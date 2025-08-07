Atención Real Madrid: La nueva jugada que planean Arsenal y Mikel Arteta para quedarse con el fichaje de Rodrygo

El mercado de pases en el fútbol europeo se mantiene activo y ahora el nombre de Rodrygo vuelve a ser tendencia. Semanas atrás se pudo conocer que existió un importante interés por parte de la directiva de Arsenal en quedarse con los servicios del crack brasileño, pero el asunto quedó en nada. Ahora la situación podría variar con una peculiar jugada que quizá animaría a Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Teniendo en cuenta que Rodrygo mantiene vínculo con el equipo merengue hasta junio del año 2028, en el papel desde la capital española solo esperarían una negociación ante una propuesta de venta. Hoy el panorama estaría por cambiar tras una reciente información que indica que en Arsenal optarían por la opción de préstamo en este mercado de pases de verano.

De acuerdo a una revelación del reconocido diario español ‘Sport‘, la directiva de Arsenal tiene en mente una cesión por los servicios de Rodrygo, aunque todavía se espera una respuesta definitiva por parte de los altos mandos de Real Madrid. Habría que ver los términos que proponen desde el norte del Londres, sobre todo cuando una operación como tal no dejaría ganancia en la directiva merengue.

Fuente: @now_arsenal

Publicidad

Publicidad

El factor que podría beneficiar a Real Madrid con una posible cesión de Rodrygo

Siendo Rodrygo uno de los jugadores más importantes de Real Madrid durante las últimas temporadas, pero que actualmente no tendría mucho espacio en los planes del entrenador Xabi Alonso, el club podría tomar esta oportunidad de cederlo a Arsenal como un escenario interesante en donde el atacante brasileño pueda revalorizarse, tanto en el aspecto futbolístico como en lo económico.

Fuente: Real Madrid

“Arsenal estudia una posible cesión del futbolista brasileño del Real Madrid. Se trata de un tipo de operación que no se había valorado hasta ahora y que no convencería al equipo blanco. Lo positivo de una cesión sería que permitiría que Rodrygo se revalorizase de cara a una posible venta el próximo verano. Incluso se podría incluir una opción de compra obligatorio u opcional en el préstamo”; detalló el diario español ‘Sport‘ en una de sus más recientes publicaciones.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto cuesta Rodrygo en el actual mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, Rodrygo tiene una cotización internacional de 90 millones de euros. Con 24 años de edad y un contrato hasta 2028 con Real Madrid, cualquier equipo del mundo que quiera tenerlo en sus filas debería presentar una muy buena oferta, aunque veremos si es que finalmente la novedosa jugada que planean Arsenal y Mikel Arteta funciona en este mercado.

Fuente: Transfermarkt

Los fichajes de Arsenal y el dinero que invirtió hasta estos momentos

Siendo uno de los equipos europeos que más fichajes ha realizado en el actual mercado de pases europeo, Arsenal cerró las incorporaciones de jugadores como Martín Zubimendi, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard y Kepa Arrizabalaga. En estos arribos, que obviamente contaron la aprobación de un Mikel Arteta, la directiva de los ‘Gunners’ invirtió un total de 225 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @lacasadelgol_

ver también Todos los nominados del Real Madrid y Barcelona al Balón de Oro 2025 y el resto de los premios