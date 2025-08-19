Arsenal se olvida de Rodrygo y está a nada de firmar a inesperado jugador

Arsenal viene trabajando en los últimos detalles para finalizar su plantel en esta temporada 2025/2026. El cuadro de Mikel Arteta se olvida por completo de la posibilidad de fichar a Rodrygo con la firma de un jugador que muy pocos esperaban. Pero que sería el último refuerzo para esta temporada que recién acaba de comenzar.

Publicidad

Publicidad

Pero no hablamos de un nuevo jugador, sino de uno que ya estaba en el plantel y se trata de Leandro Trossard. Quien se esperaba que se termine yendo este mercado de fichajes, pero todo indica que se mantendrá en Londres. Se conoció que está todo listo para la firma de un nuevo contrato que lo pueda mantener en el club hasta mediados del 2027.

Leandro Trossard en la pretemporada (Foto: Getty).

El extremo de 30 años se pensó que dejaría el club esta campaña, incluso se escucharon algunas ofertas por él. Pero al parecer el técnico español quiere mantenerlo pensando en la Premier League y en la próxima Champions League. Lo que deja la puerta cerrada para que alguien más pueda llegar al menos en este mercado de verano.

Publicidad

Publicidad

Rodrygo era uno de esos jugadores que gustaron al DT español, pero el problema en su fichaje resultaba el sueldo que pedía. Se conoce que serían al menos 10 millones los que exigía al año, esto sumado al alto costo que pedía el Real Madrid por ficharlo fueron fundamentales para dejarlo de lado y buscaron otras alternativas para el ataque.

Arsenal entre dudas, pero ganando

El primer partido del Arsenal de la temporada no fue el mejor, el cuadro del español no estuvo en uno de sus mejores juegos. Pero a pesar de esto se las ingeniaron para lograr un importante triunfo inicial ante el Manchester United. Fue un 1-0 el que les permitió gozar de los primeros tres puntos de la temporada en el mismo Old Trafford. El único tanto fue de Riccardo Calafiori, que de cabeza puso el único tanto.

Victor Gyökeres no tuvo su mejor partido, el delantero sueco se le notó bastante errático con el balón. Sufriendo bastante para poder vencer la defensa del cuadro de los ‘Diablos Rojos’. Esto opacó un poco su primer juego, pero en su defensa los atacantes en general no demostraron mucho en este juego que en defensa el United no tuvo grandes inconvenientes exceptuando el gol por error del portero.

Publicidad

Publicidad

¿Qué se le viene al Arsenal?

Por la fecha número dos de la Premier League, el Arsenal va a recibir en el Emirates Stadium al Leeds United. Este juego se realizará el próximo sábado 23 de agosto desde las 11:30 horas de Perú. Un juego que va a significar el primer juego oficial de la temporada en casa para los ‘Gunners’.

Pero ahí no acaba todo, pues en la jornada número tres se viene un duelo vital en Anfield frente al Liverpool. Este encuentro será el día domingo 31 de agosto desde las 10:30 horas de Perú. Encuentro que paralizará Inglaterra por el nivel de ambos conjuntos.

Publicidad

Publicidad

ver también A pedido de Mikel Arteta: El refuerzo colombiano de Arsenal para el debut de Premier League ante Manchester United