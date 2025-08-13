Es tendencia:
Bombazo en la Premier League: El plan de Manchester City y Tottenham para sacar a Rodrygo del Real Madrid

Es momento de revelar lo que está haciendo Manchester City y Tottenham, para poder quitar a Rodrygo del Real Madrid. La planificación aquí.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Manchester City y Tottenham sacarán a Rodrygo del Real Madrid.
© GettyManchester City y Tottenham sacarán a Rodrygo del Real Madrid.

Fabrizio Romano ha sacudido el mercado de fichajes internacional con una noticia bomba que involucra al Manchester City y su estrategia de contratación. Contrario a los rumores que circulaban, el periodista deportivo desmintió categóricamente cualquier conversación sobre Maghnes Akliouche o perfiles similares. La directiva del City tiene un plan muy claro y definido: si Savinho, el talentoso extremo brasileño, finalmente es traspasado a los Spurs, el club inglés intentará con todas sus fuerzas fichar a Rodrygo del Real Madrid.

Manchester City espera vender pronto

Sin embargo, Romano enfatiza que aún no hay ningún acuerdo cerrado por Savinho con el Tottenham. La primera oferta de los Spurs está considerablemente lejos de la valoración que el Manchester City tiene para el jugador. Según fuentes cercanas a la negociación, la oferta inicial del Tottenham asciende a 50 millones de libras esterlinas. No obstante, el Manchester City ha tasado a Savinho en un promedio de 70 millones de libras, lo que marca una diferencia significativa entre ambas partes.

Es prácticamente un hecho que el Tottenham presentará una segunda oferta, dado el gran interés que tienen en el jugador y la importancia que le dan a esta adquisición para su proyecto deportivo. Los Spurs no están dispuestos a dejar pasar esta oportunidad y seguirán insistiendo en la negociación. Esta información ha sido corroborada por otra fuente de peso en el ámbito periodístico deportivo. Eduardo Burgos, reconocido por sus primicias en Twitter, ha confirmado que el Tottenham sigue negociando con el Manchester City por Savinho.

Rodrygo en el Mundial de Clubes con el Real Madrid. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Rodrygo en el Mundial de Clubes con el Real Madrid. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Real Madrid clave en el mercado

Esperan llegar a un acuerdo por alrededor de 70 M€. De momento las partes siguen alejadas tras rechazar la primera oferta de 50 M€. Burgos también ha revelado la opción B que maneja el Tottenham en caso de que la negociación por Savinho no llegue a buen puerto: Nico Paz. Por esa razón, esta alternativa se presenta como un desafío considerable, ya que implicaría negociar con dos clubes importantes como el Como y el Real Madrid, quienes comparten los derechos del joven futbolista.

Estos son momentos cruciales en el mercado de fichajes, donde las decisiones que se tomen afectarán la configuración de las plantillas para la próxima temporada. Sin embargo, lo que queda claro es que tanto el Manchester City como el Tottenham tienen un plan conjunto en marcha, buscando asegurar a los jugadores que consideran vitales para sus aspiraciones deportivas. La tensión y la expectativa se mantienen mientras las negociaciones continúan desarrollándose, con Rodrygo como gran protagonista en el mercado internacional.

