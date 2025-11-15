Chile venció 2-0 a Rusia por fecha FIFA: goles y resumen del triunfo de ‘La Roja’ en Sochi

Chile capitalizó las dos oportunidades claras que generó y venció 2-0 a Rusia, que llegaba con una racha de 23 partidos sin perder. Gonzalo Tapia anotó su primer gol con la selección absoluta, mientras que Ben Brereton volvió a hacerse presente en el marcador.
Por su parte, el combinado ‘sureño’ volverá a tener acción la próxima semana cuando se enfrente a la Selección Peruana, que llegará de rescatar un empate 1-1 con el elenco soviético.
90+4' ¡Final del partido!
Chile venció 2 a 0 a Rusia en Sochi y ahora espera a su próximo rival: Perú.
85' Chile controla el partido y juega con tranquilidad
Después del segundo gol, 'La Roja' tomó el control del encuentro, mientras que Rusia comenzó a desmoronarse en el campo.
76' ¡GOOOL DE CHILE!
Suazo recuperó el balón dentro del área de Rusia y Brereton aprovechó el rebote para convertir el 2-0.
73' Cambios en Chile
Sale Pizarro e ingresa Loyola.
72' ¡Palo de Rusia!
Glushenkov remató de media distancia y el esférico pegó en el travesaño. Rusia busca el empate sin mayor claridad.
63' ¡Polémica en Sochi!
Tras un tiro de Chile, el balón cayó en la mano de un defensor ruso. Sin embargo, el árbitro no la vio y siguió el partido. Recordemos que, en amistosos no hay VAR.
58' Cambios en Chile
Salen Altamirano y Tapia e ingresan Brereton y Cepeda.
55' ¡UFF! Se la pierde Rusia
Tras una gran jugada colectiva, Rusia estuvo cerca de igualar el marcador pero el balón terminó en manos del portero chileno.
52' ¡Lo intenta Rusia!
Rusia busca igualar el marcador, aunque le falta claridad en los últimos metros. Aun así, mantiene el dominio del balón.
45' ¡Inició el segundo tiempo!
Chile y Rusia ya juegan la segunda mitad. Sin cambios.
45+2' ¡Final del primer tiempo!
Chile le gana 1 a 0 a Rusia con gol de Gonzalo Tapia. Ambos equipos se dirigen a los camerinos.
42' ¡UFF! Rusia estuvo cerca de empate
Golovin desbordó por izquierda y sacó un fuerte remate, el cual terminó estampándose contra el lado derecho del arco. Avisa Rusia.
36' ¡GOOOL DE CHILE!
Error en salida de Rusia, Chile recupera el balón y Gonzalo Tapia anota el 1-0.
35' ¡10 minutos para que acabe el primer tiempo!
Ninguno de los dos equipos se ha hecho daño y el marcador continúa 0-0.
29' Ninguno de los dos equipos generar peligro en área rival
Mucho juego en el mediocampo, pero poco ataque por parte de Chile y Rusia. Partido trabado.
24' Primera modificación obligada para Rusia
Sale lesionado Obliakov y en su reemplazo ingresa Batracov.
20' ¡Primera llegada de Chile!
Si bien a Chile le ha costado tener claridad en el ataque, esta vez logró elaborar una buena contra y consiguió un córner.
14' Fuerte choque entre Tapia y Akgatsev
El portero de Rusia sale mal y termina chocándose con el delantero chileno. Acciones detenidas.
9' ¡Se salva Chile!
Golovin se perfiló y sacó un potente disparo que terminó pegando en el travesaño. Se salva nuevamente Chile.
5' ¡Primera llegada de Rusia!
Luego de un tiro libre bien ejecutado, Rusia estuvo cerca de adelantarse en el marcador y anotar el primero del partido. La pelota terminó yéndose desviada.
2' Dominio de Rusia en el arranque
El combinado ruso salió con todo y ha logrado imponer su ritmo de juego. Duelo intenso.
¡Inició el partido en Sochi!
Chile y Rusia ya juegan en la ciudad de Sochi.
¡Ingresan ambos equipos al campo de juego!
Chilenos y rusos hacen su entrada a la cancha para disputar los himnos correspondientes.
Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic; Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Darío Osorio, Gonzalo Tapia.
Así luce el camerino de Chile previo al duelo ante Rusia
El plantel de 'La Roja' ya se encuentra listo para disputar el amistoso frente a su similar de Rusia en la ciudad de Sochi.
Posibles alineaciones de ambos equipos
Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.
Rusia: Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Danil Krugovoy; Ivan Oblyakov, Matvey Kislyak, Dmitriy Barinov; Aleksey Miranchuk, Ivan Sergeev y Lechi Sadulaev.
¿Dónde ver Rusia vs. Chile?
El amistoso entre Chile y Rusia podrá verse EN VIVO y ONLINE a través de la plataforma de streaming Disney Plus en todo el continente. Además, el cotejo también estará disponible en Chilevisión y ESPN. Por su parte, Bolavip Perú seguirá el minuto a minuto mediante su página web.
¿A qué hora juega Rusia vs. Chile?
El duelo entre chilenos y rusos tiene previsto iniciar a las 10:00 horas de Perú (12:00 horas de Chile). Revisa aquí el cronograma de acuerdo al país en donde te encuentres.
Perú, Ecuador y Colombia: 10:00 horas
Bolivia y Venezuela: 11:00 horas
Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 12:00 horas
México y Centroamérica: 09:00 horas
Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 11:00 horas
Chile hace el reconocimiento de cancha en Sochi
Los jugadores del combinado 'sureño' ya se encuentran en el Estadio Olímpico Fisht.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Rusia y Chile!
La Selección de Rusia recibirá a su similar de Chile en la ciudad de Sochi por fecha FIFA. Ambos equipos buscarán mostrar su mejor juego a falta de competencia, ya que no estarán presentes en el próximo Mundial.
