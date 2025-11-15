Chile venció 2-0 a Rusia por fecha FIFA: goles y resumen del triunfo de ‘La Roja’ en Sochi

Chile capitalizó las dos oportunidades claras que generó y venció 2-0 a Rusia, que llegaba con una racha de 23 partidos sin perder. Gonzalo Tapia anotó su primer gol con la selección absoluta, mientras que Ben Brereton volvió a hacerse presente en el marcador.

Por su parte, el combinado ‘sureño’ volverá a tener acción la próxima semana cuando se enfrente a la Selección Peruana, que llegará de rescatar un empate 1-1 con el elenco soviético.