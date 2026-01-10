“No puede seguir” y “Es horrible”: así destruyen a jugador de Alianza Lima tras perder frente a Independiente

Alianza Lima no supo mantener su ventaja parcial y cayó 2-1 ante Independiente. En el debut de la Serie Río de la Plata, los dirigidos por Pablo Guede fueron de más a menos en el partido y no pudieron reaccionar a tiempo cuando el equipo rival sí encontró diferencias con las variantes realizadas. A raíz de dicho panorama es que los hinchas se la agarraron con un futbolista muy en especial.

Hablamos de un protagonista que no fue titular, pero que ingresó en el entretiempo. Nos referimos específicamente a Josué Estrada, quien de manera sorpresiva no jugó como lateral derecho, sino que estuvo como defensor central al haber entrado en lugar de Carlos Zambrano. El aspecto físico es de los más cuestionados, aunque la verdad es que no convence en ninguno de los otros.

“El que no puede seguir en Alianza es Estrada, abusivo”, “Estrada es horrible. Qué hace jugando en Alianza“, “No me explico cómo llegó este muchacho que se ve en sobrepeso, horrible lo de hoy” y “Estrada no puede jugar en Alianza“; son algunos de los comentarios más resonantes por parte de los aficionados íntimos en redes sociales respecto al desempeño del defensor frente a Independiente.

La solución de Alianza Lima ahora que llegó Luis Advíncula

Si bien el día de hoy frente a Independiente en el debut de la Serie Río de la Plata 2026 se pudo ver que Josué Estrada fue tomado en cuenta como defensor central, sabemos que su posición habitual es la de lateral derecho. Es más, pudo jugar de titular esta noche ya que fue Jairo Vélez quien tomó dicho lugar cuando claramente no es su lugar en la cancha y tiene más vocación de ser ofensivo.

Ahora, con el arribo de Luis Advíncula al plantel liderado técnicamente por Pablo Guede, no hay duda alguna de que será titular a como de lugar. Poniéndose a punto en el aspecto físico durante las próximas sesiones de pretemporada, queda clarísimo que incluso podría tener minutos en los siguientes dos partidos que los victorianos jugarán en este torneo internacional ante Unión y Colo Colo.

Día y hora de los próximos partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima deberá pasar la página luego de perder 2-1 frente a Independiente en el debut de la Serie Río de la Plata 2026 ya que tendrán que enfocarse en los siguientes dos partidos que le restan. El 14 de enero jugarán ante Unión a las 16:15 hora local en el Estadio Parque Saroldi y luego enfrentarán a Colo Colo el 18 de enero a las 19:00 hora local en el Estadio Parque Viera.

