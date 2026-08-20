Desde Chile revelan que Vozinha será convocado para el clásico frente a U. de Chile

Vozinha todavía no se estrena con camiseta de Colo Colo y el fin de semana que viene podría ser clave para el arquero caboverdiano. Conoce qué dicen exactamente los medios chilenos sobre este ansiado debut.

Vozinha fue uno de los fichajes más mediáticos en el fútbol sudamericano, pero todavía no dice presente oficialmente con la camiseta de Colo Colo. El arquero caboverdiano de 40 años se entrena en el día a día con el equipo cacique esperando la oportunidad de debutar y todo parece indicar que el fin de semana gozaría de la convocatoria en el clásico ante Universidad de Chile.

Publicidad

Fuente: Colo Colo.

Así es. Desde Chile acaban de informar que Vozinha tendría muchas chances de ser citado por el entrenador Fernando Ortiz para el encuentro en donde Colo Colo visitará a Universidad de Chile en el gran clásico de la jornada chilena. Si bien esta situación no quiere decir que el experimentado guardameta vaya a ser titular ni mucho menos, es un avance dentro de los planes del entrenador.

“Información importante de Colo Colo porque este domingo aparecerá en la lista de citados por el técnico Vozinha. Sí, el portero que fue titular y una de las grandes figuras del Mundial 2026 con Cabo Verde tendrá su primera convocatoria en el ‘Cacique’. Tras dos semanas intensas de trabajo, el arquero será citado para nada más y nada menos que el Superclásico del fútbol chileno”; reveló el periodista deportivo Rodrigo López de ‘DSports Chile‘

Publicidad

VOZINHA SERÁ CONVOCADO PARA EL SUPERCLÁSICO



Confirma @lopezrodrigo3 que Fernando Ortiz citará el arquero de Cabo Verde para el partido de Colo Colo ante U. de Chile. pic.twitter.com/27uxrDJPV2 — DSPORTS Chile (@DSportsCL) August 20, 2026

Es importante tener en cuenta que el partido entre Universidad de Chile vs. Colo Colo está programado para el próximo domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional de Santiago. Veremos si esta novedad también viene de la mano con la titularidad de un Vozinha que no juega un partido oficial desde el 3 de julio cuando Cabo Verde perdió 3-2 ante Argentina en los 16vos del Mundial 2026.

¿Por qué Vozinha todavía no debuta con camiseta de Colo Colo?

Vozinha será convocado por primera vez para el clásico frente a la Universidad de Chile, pero muchos todavía se preguntan la verdadera razón por la que todavía no ha podido debutar en Colo Colo cuando fue presentado oficialmente el pasado 4 de agosto. Claramente, el ritmo competitivo es una de las razones más relevantes y algunos otros dicen que podría tratarse de una decisión técnica.

Publicidad

Claudio Borghi, exentrenador de Colo Colo, manifestó su postura del caso y mencionó a Fernando Ortiz como uno de los responsables en una reciente nota con ‘Picado TV‘ . “No te demoras tanto tiempo. Estamos hablando de jugadores de primer nivel. El único motivo por el cual creo que no está siendo considerado Vozinha es porque el técnico no está convencido de ponerlo“.

Fuente: Colo Colo.

DATOS CLAVES

Vozinha recibirá su primera convocatoria en Colo Colo para el Superclásico chileno.

recibirá su primera convocatoria en para el Superclásico chileno. Vozinha no disputa un partido oficial desde el pasado 3 de julio.

no disputa un partido oficial desde el pasado 3 de julio. Universidad de Chile y Colo Colo jugarán el domingo 23 de agosto.