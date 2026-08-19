Selección Peruana realizó un anuncio importante antes de Fecha FIFA: renovación hasta 2034

La Selección Peruana antes de lo que será la Fecha FIFA. Realizó un anuncio relevante, que despertará el interés de los fanáticos nacionales.

La Selección Peruana confirmó una noticia clave para la estabilidad del equipo patrio a pocos días de disputar la Fecha FIFA de marzo. Según informó el periodista Luis Carrillo Pinto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Adidas sellaron la renovación de su contrato estratégico hasta el año 2034.

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La Selección Peruana establece nexos para el futuro

Este anuncio llega en un momento estratégico antes de que la Blanquirroja salte a la cancha para afrontar sus nuevos compromisos internacionales. El acuerdo garantiza que la firma alemana continúe vistiendo al conjunto nacional durante toda la próxima década.

Selección Peruana renovó con Adidas. (Foto: X).

El contrato no se limita únicamente al plantel principal masculino de mayores. La cobertura contempla de manera integral la confección de indumentaria para todas las divisiones menores que conforman la cantera del país.

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Asimismo, la renovación ratifica el respaldo directo para la selección de fútbol femenino. Esta medida busca otorgar mejores herramientas logísticas y material deportivo de alta competencia para impulsar el desarrollo de la categoría.

Apuesta por las bases y el desarrollo del fútbol peruano

Las delegaciones oficiales de fútbol playa y futsal también están incluidas en este acuerdo comercial de largo alcance. De esta manera, cada representación del deporte nacional contará con el equipamiento técnico de la marca internacional.

Esta firma le da continuidad a una alianza histórica que se retomó en el año 2023. La relación entre ambas instituciones volvió a concretarse en ese momento tras una larga pausa de 38 años.

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Adidas trabajará hasta la temporada 2034 con Perú. (Foto: X).

Federación Peruana asegura un proyecto a largo plazo

Desde la perspectiva del patrocinador, el plan estratégico trasciende al primer equipo y busca potenciar las bases del fútbol local. La meta central es respaldar el talento emergente y acompañar de cerca a las nuevas generaciones de deportistas.

Con esta importante confirmación previa a la Fecha FIFA, la FPF asegura la estabilidad comercial y logística de la Bicolor. El convenio aporta la firmeza institucional necesaria para que el equipo nacional se enfoque en sus metas de los próximos diez años.

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