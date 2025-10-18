Hat-trick de Joao Félix y un golazo de Cristiano Ronaldo para la goleada de Al Nassr ante Al Fateh: resumen y goles

¡Ya están jugando Al Nassr vs. Al Fateh! Cristiano Ronaldo va de titular en este duelo.

De frente al arco, Sadio Mané tuvo un mano a mano claro, pero salvó el arquero Amin Al Bukhari.

Desde la derecha, Kingsley Coman sacó un centro alto. La defensa de Al Fateh, con dificultad, mandó el balón al córner cuando amenazaba Cristiano Ronaldo.

Kingsley Coman, de derecha al medio, probó con un remate. Fue débil y bien controlado por Amin Al Bukhari.

De un centro largo, Cristiano Ronaldo apareció solo por detrás de todos. Pateó de primera buscando el arco, pero el balón pasó por toda el área chica y ningún compañero pudo empujarla a gol.

Al Nassr se pone al frente por 1-0. Enorme remate desde afuera de Joao Félix. El balón va de arriba hacia abajo y lo hizo inatajable para Amin Al Bukhari.

Joao Félix anotaba el 2-0, pero el asistente levantó la bandera por un offside previo de Cristiano Ronaldo.

13:16hs VIDEO: Así fue el golazo de Joao Félix para el 1-0 de Al Nassr

Se retiró lesionado Marcelo Brozovic e ingresó al campo Abdullah Al Khaibari. Todo aparenta a una dolencia muscular del croata.

Al Nassr es sumamente superior en el partido. Al Fateh, si bien lo intenta, no puede ante los ataques del equipo de Cristiano Ronaldo. Además, en defensa, la línea adelantada del equipo de Jorge Jesús lo hace caer fácil en offside. Partido completo de los amarillo y azul de Riad.

Desde lejos, un remate desde afuera provocó la primera intervención de Nawaf Al Aqidi.

Tras un flojo despeje de Al Bukhari, un cabezazo de Íñigo Martínez fue salvado en la línea por un defensor de Al Fateh. En el rebote, lo tuvo Cristiano Ronaldo, pero apareció Amin Al Bukhari para evitar el 2-0.

De un córner de Al Fateh, cabezazo de Karl Toko Ekambi. Nawaf Al Aqidi estuvo bien parado y salvó el balón. En el rebote, otro cabezazo se fue desviado.

Karl Toko Ekambi se armó una jugada individual y le pegó sin poco ángulo, pero forzó a un desvío de Nawaf Al Aqidi para mandar el balón al tiro de esquina.

Karl Toko Ekambi, de Al Fateh, fue amonestado por una infracción sobre Mohamed Simakan.

Kingsley Coman sacó un remate fuerte, que pasó apenas arriba del travesaño. Al Nassr vuelve a dominar.

De un centro desde la izquierda, Karl Toko Ekambi le ganó la posición a Mohamed Simakan y definió de primera. Nawaf Al Aqidi salvó lo que hubiese sido el 1-1.

Jugada individual de Cristiano Ronaldo, de izquierda al medio. Remató y el balón dio en el palo. En el rebote, se lo perdió Joao Félix, aunque había offside.

Cristiano Ronaldo tuvo algunas situaciones, aunque la más clara fue sobre el final del primer tiempo con su remate al palo.

Al Nassr gana 1-0 ante Al Fateh con el golazo de Joao Félix. Amplio dominio del equipo de Jorge Jesús, que mereció algún gol más.

Fahad Aqeel Al Zubaidi ingresó antes del inicio del segundo tiempo. No salió a jugar Faisal Darisi.

Por una falta, Sadio Mané recibió la tarjeta amarilla. Primer amonestado de Al Nassr.

Mourad Batna probó a Nawaf Al Aqidi con un tiro libre. El arquero de Al Nassr respondió bien con los puños para despejar el balón.

Fahad Aqeel Al Zubaidi había entrado bien al área y definió en un mano a mano que salvó Nawaf Al Aqidi. Sin embargo, en el rebote, Sofiane Bendebka remató y venció la defensa de Sultan Al Ghanam para el empate 1-1.

Enorme remate desde afuera de Cristiano Ronaldo. Amin Al Bukhari nada pudo hacer y lo gana Al Nassr 2-1.

Fue amonestado Cristiano Ronaldo por sacarse la camiseta por el festejo de gol.

Enorme jugada individual de Joao Félix, quien dejó varios futbolistas en el camino y definió de gran forma ante la salida de Amin Al Bukhari. Gana Al Nassr por 3-1.

14:31hs VIDEO: Así fue el golazo de Joao Félix para el 3-1 de Al Nassr

Joao Félix, con su doblete, llegó a 7 goles en la Saudi Pro League 2025-26 y es el máximo goleador. Cristiano Ronaldo tiene 5 tantos y está segundo en la tabla de anotadores.

Tras un contraataque y un pase al medio de Ángelo, Kingsley Coman remató y la puso junto a un palo para el 4-1 de Al Nassr.

Dos cambios en Al Nassr: salieron del campo Ángelo y Sultan Al Ghanam para los ingresos de Ali Al Hassan y Ayman Yahya.

Sadio Mané no pudo marcar su gol por una salvada en la línea, pero en el rebote no perdonó Joao Félix. ¡Hat-trick del portugués! Al Nassr golea 5-1.

14:42hs VIDEO: así fue el hat-trick de Joao Félix para el 5-1 de Al Nassr

Se retiró el autor del único gol de Al Fateh, Sofiane Bendebka, y entró al campo Jefferson Ramos.

Al Nassr sigue por más. Cristiano Ronaldo, tras un centro de córner, saltó más alto que todos, pero su cabezazo se fue alto.

Se fueron Sadio Mané y Kingsley Coman del campo de juego e ingresaron Abdulrahman Ghareeb y Salem Al Najdi.

Joao Félix, con su hat-trick, tiene 8 goles en la Saudi Pro League 2025-26 y es el máximo goleador. Cristiano Ronaldo tiene 5 tantos y está segundo en la tabla de anotadores.

Se fueron Zaydou Youssouf, Matías Vargas y Karl Toko Ekambi para los ingresos de Naif Masoud, Saad Al Shurafa y Mehdi Al Aboud.

Goleada de Al Nassr por 5-1 ante Al Fateh. Hat-trick de Joao Félix, un golazo de Cristiano Ronaldo y el restante de Kingsley Coman para el nuevo éxito del equipo de Jorge Jesús. Había empatado transitoriamente Sofiane Bendebka.

El youtuber Speed está haciendo un vivo en su canal de YouTube (IShowSpeed) con sus reacciones del partido desde el Al-Awwal Park de Riad. Así reaccionó al golazo de Joao Félix.

Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Al Nassr. Va de titular en el partido de este sábado 18 de octubre desde la 1:00 p.m. (hora Lima) por la fecha 5 de la Saudi Pro League 2025-26 ante Al Fateh en el Al-Awwal Park de Riad. El luso viene de jugar con la Selección de Portugal por la fecha FIFA y ahora su objetivo es seguir en lo más alto de Arabia Saudita.

Al Nassr es el líder de la Saudi Pro League 2025-26 con puntaje ideal: cuatro victorias en cuatro partidos para 12 puntos. Su rival, Al Fateh, no ganó en esta temporada y lleva un punto ganado en estas cuatro jornadas para ubicarse en el decimosexto lugar.

Cristiano Ronaldo va de titular en este partido. Comparte ataque con Joao Félix, mientras que Sadio Mané, Kingsley Coman e Íñigo Martínez también van de titulares por decisión del entrenador Jorge Jesús. No ataja Bento y va desde el arranque Nawaf Al Aqidi.

En Al Fateh, equipo dirigido por José Gomes, van de titulares algunas caras conocidas como el argentino Matías Vargas, el camerunés Karl Toko Ekambi y el marroquí Mourad Batna.

Alineaciones para Al Nassr vs. Al Fateh

AL NASSR: Nawaf Al Aqidi; Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Ángelo, Sadio Mané; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

AL FATEH: Amin Al Bukhari; Faisal Darisi, Jorge Fernandes, Marwane Saadane; Saeed Baattiah, Sofiane Bendebka, Zaydou Youssouf, Majed Qadsheesh; Mourad Batna, Matías Vargas y Karl Toko Ekambi. DT: José Gomes.