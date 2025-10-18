Hat-trick de Joao Félix y un golazo de Cristiano Ronaldo para la goleada de Al Nassr ante Al Fateh: resumen y goles

Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Al Nassr. Va de titular en el partido de este sábado 18 de octubre desde la 1:00 p.m. (hora Lima) por la fecha 5 de la Saudi Pro League 2025-26 ante Al Fateh en el Al-Awwal Park de Riad. El luso viene de jugar con la Selección de Portugal por la fecha FIFA y ahora su objetivo es seguir en lo más alto de Arabia Saudita.
Al Nassr es el líder de la Saudi Pro League 2025-26 con puntaje ideal: cuatro victorias en cuatro partidos para 12 puntos. Su rival, Al Fateh, no ganó en esta temporada y lleva un punto ganado en estas cuatro jornadas para ubicarse en el decimosexto lugar.
Cristiano Ronaldo va de titular en este partido. Comparte ataque con Joao Félix, mientras que Sadio Mané, Kingsley Coman e Íñigo Martínez también van de titulares por decisión del entrenador Jorge Jesús. No ataja Bento y va desde el arranque Nawaf Al Aqidi.
En Al Fateh, equipo dirigido por José Gomes, van de titulares algunas caras conocidas como el argentino Matías Vargas, el camerunés Karl Toko Ekambi y el marroquí Mourad Batna.
Alineaciones para Al Nassr vs. Al Fateh
AL NASSR: Nawaf Al Aqidi; Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Ángelo, Sadio Mané; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.
AL FATEH: Amin Al Bukhari; Faisal Darisi, Jorge Fernandes, Marwane Saadane; Saeed Baattiah, Sofiane Bendebka, Zaydou Youssouf, Majed Qadsheesh; Mourad Batna, Matías Vargas y Karl Toko Ekambi. DT: José Gomes.