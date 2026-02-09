Giro rotundo con Cristiano Ronaldo, el PIF, Al Nassr y su huelga en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo se perdió dos partidos con Al Nassr debido a una “huelga personal” por desacuerdos con el Fondo de Inversión Pública (PIF). Pero, esa postura se terminó, según confirman desde Portugal. El ‘Bicho’ volverá a jugar con su equipo el próximo sábado ante Al Fateh.

Según informó el medio A Bola en Portugal y también confirmó ESPN Brasil, Cristiano Ronaldo le pone punto final a su “huelga”. El PIF cedió en los pedidos que hizo el portugués para volver a jugar. De esta forma, la Saudi Pro League volverá a contar con su presencia para el próximo partido.

Cristiano Ronaldo levanta su huelga (A Bola).

Durante su ausencia, Al Nassr pudo ganar dos partidos claves: 1-0 ante Al Riyadh y 2-0 ante Al Ittihad. Con esos resultados, quedó con 49 puntos, a uno del líder Al Hilal. Así, CR7 está listo para volver y buscar ese título que tanto busca: la Saudi Pro League.

¿Por qué Cristiano Ronaldo terminó con su “huelga” y volverá a jugar con Al Nassr?

Tal como habían informado A Bola y el periodista Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo decidió no presentarse a los partidos de Al Nassr hasta que se resuelvan ciertos cuestionamientos al PIF. En un primer momento, se pensó que esto apuntaba a desacuerdos en la política de fichajes donde este grupo económico priorizó contrataciones para Al Hilal.

Así, se especuló con que CR7 cuestionó los fichajes de Karim Benzema, Pablo Marí y Mohamed Kader Meïté por Al Hilal, mientras que Al Nassr se tuvo que conformar con Abdullah Al Hamdan (por quien existe una protesta precisamente de parte de Al Hilal) y Haydeer Abdulkareem.

Sin embargo, existieron otros cuestionamientos, los cuales el PIF tuvo que ceder. En primer lugar, según los medios mencionados, los empleados de Al Nassr recibieron todos sus salarios correspondientes tras algunas deudas y los directivos José Semedo (CEO) y Simão Coutinho (director deportivo) recuperaron sus poderes administrativos dentro de la estructura del club.

De esta forma, con la presión de Cristiano, el PIF cedió y Arabia Saudita tranquiliza la situación. Así, todo rumor sobre una posible salida o un descontento de parte de la figura lusa de 41 años queda a un lado, al menos hasta final de temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

La “huelga” de Cristiano Ronaldo apuntaba a sus partidos en Arabia Saudita. Por lo cual, su presencia para jugar ante Al Fateh el próximo sábado 14 de febrero está garantizada. Así, tras sus ausencias ante Al Riyadh y ante Al Ittihad, volverá a competir para ser el líder de su equipo.

No obstante, Al Nassr tiene un partido antes de enfrentar a Al Fateh. Este miércoles 11 de febrero enfrentará a FK Arkadag de Turkmenistán por el partido de ida de los octavos de final de la AFC Champions League Two. Aunque, con la confirmación de su regreso, CR7 no viajará a este partido y se concentrará para estar a disposición ante Al Fateh.

