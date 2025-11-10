Alianza Lima reveló que denunciará a la FPF por culpa de Universitario

La final de ida del Torneo Clausura en la Liga Femenina de Perú terminó con empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario. Sin embargo, esto no escapa a una situación inesperada, que ha causado polémica y llevará esto a un litigio judicial, tal como informó el propio club de La Victoria.

La denuncia apunta contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido a la presencia de hinchas de Universitario en el partido en Campo Mar cuando no había garantías para la presencia de público. Si bien Alianza Lima pidió la suspensión, el delegado del partido optó por continuarlo y esto es lo que pone en manifiesto las irregularidades del mismo y la falta de medidas de seguridad acordes al espectáculo.

La final debía disputarse con la presencia de sólo 30 personas acreditadas por cada equipo. Sin embargo, a Campo Mar llegaron más de 200 hinchas y barristas de la ‘U’, sin que hubiera presencia de seguridad. Al ocurrir esto, Alianza Lima protestó, pero sin un buen resultado. El partido se desarrolló y terminó en empate, pero habrá un nuevo capítulo el próximo sábado en el Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y Universitario, en la final de ida en Campo Mar (X @ligafemfpf).

El duro comunicado de Alianza Lima

A raíz de la situación polémica en el partido de ida, Alianza Lima publicó en sus redes sociales oficiales un duro comunicado. Mostró su repudio por lo ocurrido, denunció las irregularidades del caso y manifestó que llegará hasta las últimas consecuencias con acciones legales.

“El Club Alianza Lima manifiesta su absoluto rechazo a las graves irregularidades ocurridas este domingo 9 de noviembre durante la final ida del Clausura de la Liga Femenina 2025, disputada en Campo Mar, sede de entrenamiento de Universitario de Deportes”, reza el comunicado.

Y sigue más adelante así, recalcando que no es la primera vez que sucede algo parecido. “Este tipo de acciones son reiterativas y lo sucedido hoy no es un caso aislado en estas instalaciones. En 2024, se registraron las mismas negligencias en Campo Mar durante un partido de la categoría de Reserva entre ambos clubes, sin que existiera sanción alguna”.

Y agregaron: “La falta de control y la permisividad dañan la integridad de este torneo y pone en riesgo a futbolistas, comando técnico y colaboradores del club”. Esto es importante, ya que esto se dio en contexto de una definición por título.

Alianza Lima denunciará a la FPF y Universitario

Así como repudió el accionar irregular durante este partido de ida de la final, Alianza Lima aseguró que tomará acciones legales contra la Federación Peruana de Fútbol y hasta con Universitario debido a lo sucedido.

“Estamos tomando todas las acciones legales correspondientes ante los órganos de justicia de la FPF y también ante las autoridades competentes en la vía ordinaria, a fin de que estos hechos no queden impunes y se garantice el cumplimiento estricto de las normas. El respeto por el reglamento de la competición y las leyes nacionales no son negociables para nuestra institución”, advirtieron.

El comunicado de Alianza Lima Femenino tras lo ocurrido (X @AlianzaLimaFF).

Esto continuará mediante la vía legal, aunque antes debe disputarse la final de vuelta entre ‘Blanquiazules’ y ‘Cremas’. Dicho partido se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre desde las 15:00 horas. Se podrá ver en vivo por las pantallas de Movistar Deportes y América TV.

En caso de que la ‘U’ gane el Torneo Clausura, hará una nueva definición entre ambos equipos para conocer al campeón nacional. Si Alianza Lima resulta ganador, no habrá tal final y se quedará con la estrella de este 2025.

