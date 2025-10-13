Exfigura de Universitario denunció extorsión previo a partido de Liga 2: “Piensa en tu familia”

La Liga 2 de la temporada 2025 ha llegado a una fase crucial, y la pelea por subir de categoría se ha visto empañada por una grave denuncia. Un futbolista de renombre, recordado por su paso destacado en Universitario, reveló públicamente haber sido víctima de extorsión justo antes del partido de ida de las semifinales, en el que su actual equipo, CD Moquegua, se impuso por 2-1 frente a Unión Comercio.

Se trata de Jersson Vásquez, defensor con amplia trayectoria que vistió la camiseta ‘crema’ entre 2017 y 2019. El jugador generó impacto al revelar que fue blanco de amenazas, recibiendo mensajes extorsivos en los que le exigían perder deliberadamente con el equipo moqueguano.

“Y estas son las cosas que manchan nuestro tan debilitado fútbol peruano. Y para variar, salí lesionado, pero se ganó, sino qué se diría“, fue el mensaje que compartió el futbolista en su historia de Instagram, junto a la captura de pantalla con la amenaza.

Comunicado de CD Moquegua

Jersson Vásquez no fue el único afectado. Otros tres jugadores del CD Moquegua también recibieron mensajes con amenazas similares. Frente a esta situación, el club emitió un firme comunicado, en el que condenó categóricamente estos actos de intimidación contra su plantel y aseguró que ya se ha presentado la denuncia correspondiente.

“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública, a nuestros hinchas y a los medios de comunicación que en los últimos días, hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico. Rechazamos enérgicamente todo tipo de amenaza o intento de intimidación que busque afectar la integridad, tranquilidad y desempeño de nuestro plantel. El club ya ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con quienes colaboramos activamente para la investigación y protección de nuestros jugadores y personal”, se puede leer en el comunicado.

CD Moquegua ignoró amenazas y sumó de a tres

A pesar de las amenazas recibidas, el cuadro ‘aurinegro’ logró imponerse como local con un valioso triunfo por 2-1 ante Unión Comercio, gracias a los goles de Jefferson Collazos y Derlis Chávez.

Este resultado los deja bien posicionados en su camino hacia la final de la Liga 2 2025 y el anhelado ascenso a la máxima categoría. Jersson Vásquez inició el encuentro como titular, sin embargo, tuvo que ser sustituido debido a una lesión.