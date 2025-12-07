¿Rumbo a Universitario? La decisión de Sporting Cristal sobre el futuro de Martín Távara tras brillar en Matute

Martín Távara tuvo una noche de gloria. Anotó un triplete frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025 y con lo cual Sporting Cristal accedió a la definición ante Cusco FC para conocer al Perú 2 que accederá a la Copa Libertadores 2026. Eso sí, sus actuaciones no pasaron desapercibidas y algunos hinchas de otros equipos ya lo pedían.

Durante las últimas horas, se pudieron conocer distintos comentarios de hinchas de Universitario de Deportes pidiendo el fichaje de Martín Távara de cara a la temporada 2026. Además, no perdamos de vista que hace algunas semanas se filtró el dato de que Jorge Fossati gustaba del volante y podía darse un acercamiento. Finalmente, esto no sucederá ya que Sporting Cristal se aseguró.

Fuente: @TiempoCrema1924

Quizá para muchos pasó desapercibido, pero en plena transmisión de ‘L1 MAX‘ se escuchó claramente cómo el periodista Percy Ramos confirmó que Martín Távara renovó con Sporting Cristal hasta el año el 2027, con lo cual quedaría alejado de cualquier posibilidad de cambiar de equipo y se mantendrá bajo las órdenes técnicas de un Paulo Autuori que lo viene potenciando de manera increíble.

Las confesiones de Martín Távara luego de brillar frente a Alianza Lima

Martín Távara disputo, quizá, el mejor partido de su carrera deportiva y con camiseta de Sporting Cristal hizo historia por la manera en cómo se puso el equipo al hombro frente a Alianza Lima en Matute. A raíz de ello es que luego del partido conversó con la prensa deportiva y aseguró que el equipo celeste tiene una tremenda calidad y categoría, algo de lo que mucho se criticó días antes.

“Se habló mucha de jerarquía, así que se dan cuenta que Cristal tiene mucha jerarquía. Tenemos mucho jugadores en selección. Creo que de eso se habla poco. A Cristal lo minimizan mucho y creo que hoy demostramos que somos un equipo grande. Le arruinamos la fiesta a ellos en su casa con su gente, es importante para nosotros”; declaró el volante en charla con la prensa local.

El próximo objetivo de Martín Távara con Sporting Cristal

Ahora que encontró una enorme confianza siendo un titular indiscutible en Sporting Cristal, Martín Távara se alista para disputar una nueva llave por los playoffs de la Liga 1 2025. Es así que los celestes enfrentarán en duelos de ida y vuelta a Cusco FC para conocer al Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026. El primer partido será el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional y luego se jugará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

DATOS CLAVES