Final lista: Así se jugará la definición por el Torneo Clausura de la Liga Femenina

Este fin de semana se jugaron los dos encuentros que faltaban para conocer a los clubes que jugarán la final por el Torneo Clausura. En partidos llenos de emociones en el Alejandro Villanueva y Campo Mar, se conocieron a los dos equipos que lucharán para buscar alzar un nuevo trofeo en esta temporada 2025.

Así quedaron las semifinales

El primer encuentro que se disputó fue el Universitario vs. Sporting Cristal en Campo Mar. Este cotejo se encontraba con el marcador en blanco después de un empate sin goles en el partido de ida. Por lo que se esperaba que se mantenga un partido parejo en este choque de vuelta.

El partido comenzó muy bien para el conjunto local que celebró el primero de la contienda a los 12 minutos por medio de Karen Páez. Con esta anotación la defensa ‘celeste’ comenzó a hacer agua y llegaría un doblete de parte de Cindy Novoa a los 24 y a los 35 minutos de la contienda. Dejando el marcador con un 3-0 contundente al final del primer tiempo.

En la segunda parte las cosas no cambiarían mucho, Catalina Usme aumentó el resultado a los 53, Luz Campoverde aprovechó su velocidad para poner el 5-0 y Valerie Gherson sentenció el partido a los 67. De esta forma quedó el resultado final con un contundente 6-0 final en el global.

Universitario 6-0 Sporting Cristal (Foto: Universitario Femenino).

En el otro encuentro Alianza Lima se midió ante Carlos A. Mannucci. En este choque las ‘Blanquiazules’ llegaron con una ventaja de 2-0 a favor tras ganar en la ciudad de Trujillo.

Pero en casa las ‘íntimas’ volverían a hacer sentir su superioridad y a los tan solo 16 minutos ya estaban ganando el partido. Tifani Molina fue la que consiguió abrir el marcador en este partido. Mientras Silvani Oliveira fue la que amplió aun más la ventaja de las locales.

No obstante, ahí no terminó todo, pues Allison Azabache fue la autora del tercer y definitivo gol en esta contienda. Con este resultado deja una nueva final en el fútbol femenino entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes.

Alianza Lima 3-0 Carlos A. Mannucci (Foto: Alianza Lima Femenino).

¿Cuándo se jugará la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina?

Se viene un nuevo Clásico en el Fútbol Femenino y se espera dos partidos de candela en la capital. En este caso el primer enfrentamiento se dará en el complejo de Campo Mar el próximo domingo 9 de noviembre. Todavía no se ha dado a conocer el horario, pero en el transcurso de la semana se estará anunciando.

Por otro lado, el duelo de vuelta todavía no tiene una fecha fija, pero sería entre el 15 y 16 de este mismo mes de noviembre. En el Estadio Alejandro Villanueva, que se espera pueda lucir un lindo marco en busca de una final que podría definir el título de este torneo femenino.