Se filtró la verdadera razón por la que Christian Cueva está cerca de Sport Boys y no es lo económico: “Quiere ver un proyecto”

Pese a tener contrato vigente con Emelec de Ecuador, el futuro cercano de Christian Cueva estaría en discusión. Y es que durante las ultimas semanas se ha venido hablando demasiado sobre la posibilidad de que pueda regresar al fútbol peruano, especialmente para vestir la camiseta de Sport Boys. Si bien muchos podrían hablar de un aspecto económico el que podría perjudicar su arribo, realmente hay otro factor muy importante para que se concrete el asunto.

Publicidad

Publicidad

Durante la más reciente edición del programa digital ‘Fútbol Champán‘, fue Paulo Albarracín quien contó detalles de una última conversación con el propio Christian Cueva respecto a las chances que tiene de firmar por Sport Boys pensando en la temporada 2026. Quizá para algunos en su momento se trataba de un tema lejano o incluso de información sin importancia, la realidad es que sí hay cercanía entre las partes implicadas.

“El ‘Cholo’ Cueva está cerca de Boys. Ayer estuve hablando con él y está cerca. No, pero hablando en serio. Hablé con el ‘Cholo’ y está cerca de Sport Boys. Pensé que era mentira, pero sí. Pensé que estaba lejos, pero está cerca. Y no es tema económico. Él quiere quedarse en Lima, ver un proyecto, está viendo a Boys y con qué jugadores puede contar”; reveló Paulo Albarracín, panelista del programa ‘Fútbol Champán‘, sobre lo que más le interesa ahora a ‘Aladino’.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Christian Cueva podría irse de Emelec aún teniendo contrato?

En principio, hay un factor de suma importancia por el cual Christian Cueva podría irse muy pronto de Emelec. Teniendo en cuenta que su vínculo contractual con el equipo ecuatoriano es hasta mediados del próximo año, no podemos perder de vista que durante los últimos meses se han podido conocer de deudas económicas por parte de la directiva hacia la actual plantilla, situación que claramente ha generado un enorme malestar en la interna.

Fuente: Emelec

ver también Christian Cueva falló penal de manera increíble y los hinchas de Emelec lo destruyeron: “Tiene que retirarse”

Si bien no hay ninguna información concreta en que existe una cláusula en el contrato de ‘Aladino‘ respecto a un escenario de complejidad financiera como la que actualmente vive la institución, veremos si es que con el pasar de las semanas este problema se soluciona o en todo caso el volante opta por cambiar de aires. Dado este posible momento, desde Sport Boys estarán muy al pendiente de hacer un esfuerzo por quedarse con los servicios del peruano.

Publicidad

Publicidad

La confesión desde Sport Boys sobre el interés por los servicios de Christian Cueva

Hace algunos días fue Martín Noriega, administrador provisional de Sport Boys, quien confesó un gusto particular por contar con Christian Cueva como uno de los futuros fichajes para el equipo. Claramente, tendrían que darse algunos factores de por medio para resaltar que este escenario pueda hacerse realidad, aunque hizo énfasis en que si cuenta con la predisposición y está comprometido con los objetivos del club, sin duda alguna será de gran aporte en el plantel.

“Todo aquel cuyos objetivos, cuyos propósitos, intereses, sean los del Sport Boys, son bienvenidos. Eso es lo que fundamentalmente hay que revisar. ¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Por supuesto que sí, pero eso va a obedecer a las características de los jugadores que tengamos que sumar al club. Eso será una evaluación al terminar el campeonato”; comentó el administrador de Sport Boys en conversación con la prensa deportiva local.

DATOS CLAVES

Christian Cueva está “cerca” de firmar por Sport Boys para la temporada 2026 .

está de firmar por para la temporada . Paulo Albarracín reveló que habló con Christian Cueva , quien quiere quedarse en Lima y ver el proyecto del club.

reveló que habló con , quien quiere y ver el proyecto del club. Christian Cueva tiene contrato vigente con Emelec de Ecuador hasta mediados del próximo año.

Publicidad