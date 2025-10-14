Se filtró la primera fecha del Sporting Cristal vs. Universitario y los grandes problemas que generaría

Un gran debate nació a raíz de la suspensión del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario. Luego que la Liga 1 suspendiera el partido por la falta de garantías debido a las protestas del miércoles 15 de octubre, hay nueva fecha tentativa aunque con problemas.

Sucede que la Liga 1 y Sporting Cristal quieren que se juegue el jueves 23 de octubre, pero Universitario se opone pues menciona que serían demasiados partidos: tres cotejos en seis días. Ante esto, el problema será que luego el Nacional no tendrá más eventos deportivos luego del 25 de octubre.

Así lo explicó el periodista Gustavo Peralta en la última edición de L1 MAX: “La Liga 1 planteó que el partido se juegue el jueves 23 de octubre. Sporting Cristal está de acuerdo, pero Universitario no lo ve bien pues sería jugar tres partidos en seis días”.

“Hay que tener en cuenta que después del 25 de octubre el estadio Nacional no está disponible. Por eso es que Sporting Cristal y la Liga 1 tienen un problema de programar ese partido”, comentó Gustavo Peralta en L1 MAX.

¿Cuándo se jugará el Sporting Cristal vs. Universitario?

Todavía no hay una fecha oficial para el Sporting Cristal vs. Universitario, pero desde la Liga 1 apuntan a que sería el jueves 23 de octubre en el estadio Nacional.

El problema surge en que Universitario no quiere esa fecha pues asegura que tendrá que disputar tres partidos en seis días: lunes 20 ante Ayacucho, jueves 23 ante Sporting Cristal y domingo 26 ante ADT.

Liga 1 confirmó la suspensión del Sporting Cristal vs. Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Por qué se suspendió el Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se suspendió pues la policía no puede dar garantías de seguridad debido a las manifestaciones que se darán este miércoles 15 de octubre.

¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal?

Universitario sí puede ser tricampeón ante Sporting Cristal. Sucede que el partido todavía no tiene fecha oficial de programación y mientras más se tarde en decidir, más probable será que suceda.

