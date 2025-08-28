Perú vs. Paraguay: precios de entradas para el último partido de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias 2026

La Selección Peruana se alista para disputar sus dos últimos partidos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En septiembre, la ‘bicolor’ enfrentará a Uruguay como visitante y cerrará su participación frente a Paraguay en condición de local.

El primer reto del combinado nacional será el jueves 4 de septiembre en Montevideo. Posterior a ello, volverá a Lima para medirse con la ‘albirroja’ el martes 9 en el Estadio Nacional, donde cerrará su camino en el proceso clasificatorio.

Es así que, de cara al último encuentro en la capital, ya se han revelado los precios de las entradas para los hinchas que deseen acompañar al equipo dirigido por Óscar Ibáñez en lo que será el cierre de la Eliminatoria.

Precio de entradas para el Perú vs. Paraguay

Las entradas para las tribunas populares, es decir Norte y Sur, están disponibles a un precio de S/79. Asimismo, los hinchas pueden acceder a una preventa especial a través de la aplicación Yape.

Por otro lado, los precios para asistir a Oriente parten desde los S/219, mientras que las entradas en la zona de Occidente tienen un costo inicial de S/410.

Recordemos que, la última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue cuando Juan Reynoso aún se encontraba al mando del equipo. En dicha oportunidad, el marcador quedó empatado 0-0.

Lista de convocados de Perú

Arqueros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne y Matías Lazo.

: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne y Matías Lazo. Mediocampistas : Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Jesús Pretell, Renato Tapia y Jairo Concha.

: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Jesús Pretell, Renato Tapia y Jairo Concha. Delanteros: Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo, Kenji Cabrera y José Rivera.

