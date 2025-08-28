Es tendencia:
¿Jugará ante Uruguay? El verdadero motivo detrás de la ausencia de Carlos Zambrano en la Selección Peruana

El defensor no estuvo presente en los dos últimos entrenamientos que se llevaron a cabo en la Videna. Conoce la razón.

Por Nicole Cueva

Carlos Zambrano no participó de los últimos dos entrenamientos de la Selección Peruana.
La Selección Peruana continúa entrenando bajo las órdenes de Óscar Ibáñez de cara a los duelos frente a Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de Eliminatorias 2026.

El plantel aún no se encuentra completo, ya que son varios los jugadores que se sumarán del exterior. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en los últimos días, es la ausencia de Carlos Zambrano en Videna.

Si bien el defensor nacional se hizo presente el primer día de trabajos, posterior a ello no se le vio más. Mucho se habló sobre una posible lesión, pero finalmente se conoció el verdadero motivo por el que no ha estado con el equipo en los últimos días.

¿Qué pasó realmente con Carlos Zambrano?

Según dio a conocer la periodista deportivo Darinka Zumaeta, el ‘Kaiser’ no estaría lesionado y se encontraría fuera del país resolviendo algunos temas personales.

“Carlos Zambrano no está entrenando con la selección porque se encuentra fuera del país por temas personales. El defensor de Alianza Lima tenía programado viajar desde hace un par de meses y, tras conversar con Óscar Ibáñez, recibió la autorización. Se unirá al grupo en Uruguay“, escribió la mencionada comunicador en su cuenta personal de Twitter.

Con esta información queda confirmado que el jugador de Alianza Lima si estará disponible para disputar los últimos encuentros del proceso clasificatorio.

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

La Selección Peruana partirá rumbo a la ciudad de Montevideo el sábado 30 de agosto a las 15:30 horas. El viaje fue programado cinco días antes del partido ante Uruguay debido a que varios jugadores se sumarán directamente en dicho país.

Según la programación, el choque frente al combinado ‘charrúa’ se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre desde las 18:30 horas de Perú y tendrá lugar en el estadio Centenario.

¿Última Eliminatoria? La impactante confesión de Yoshimar Yotún que dejó a todos helados en la Selección Peruana

Los tres tapaditos que tiene Óscar Ibáñez para la nueva Selección Peruana pensando en Uruguay y Paraguay

nicole cueva
Nicole Cueva
