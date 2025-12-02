La no renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima ha acaparado la atención, desviándola de los cruciales playoffs de la Liga 1, incluso a horas de la semifinal contra Sporting Cristal. En este clima de tensión, Leao Butrón, excapitán blanquiazul, ofreció una opinión controvertida, señalando tanto a la hinchada como a la directiva por el manejo de la situación.

¿Leao Butrón responsabilizó a los hinchas?

En declaraciones a PBO Campeonísimo, Butrón fue enfático con la afición, instándolos a priorizar el desempeño deportivo del equipo por encima de la polémica del “Pirata”. Según el referente aliancista, los hinchas deberían “poner por encima al club, darle tranquilidad” y postergar las discusiones “una vez terminado el campeonato”, sugiriendo que el ambiente actual perjudica al plantel.

Sin embargo, el exarquero también dirigió su crítica a la directiva blanquiazul, cuestionando el timing elegido para hacer pública la decisión. Para Butrón, la salida de un ídolo reciente y goleador histórico debió manejarse con mayor discreción y esperar al cierre de la participación del equipo en la temporada.

Hernán Barcos causa dolor en Alianza Lima

Butrón lamentó que, a pesar de lo “inevitable” de la situación, se decidiera conversar antes de finalizar el campeonato. Este manejo, justo en la previa del encuentro clave contra Sporting Cristal, es visto como perjudicial, pues desvió el foco de la preparación del equipo hacia un drama extradeportivo.

La polémica se intensifica debido a que Barcos, a sus 41 años, sigue siendo fundamental en el campo y en el vestuario, y su deseo era retirarse en la institución victoriana. La forma y el momento de su salida han generado una innecesaria división entre la directiva y la masa social a horas de un partido crucial para definir el pase a la final y un cupo a la Copa Libertadores.

¿El hincha de Alianza Lima tiene la culpa?

El análisis de Leao Butrón se traduce en un doble señalamiento: un llamado a la cordura y al apoyo incondicional de la hinchada a corto plazo, y una crítica clara a la directiva por la falta de sensibilidad y estrategia al gestionar una crisis de relaciones públicas con un jugador de tal magnitud. Sus palabras reflejan la presión y el ruido que rodean al equipo en el momento más decisivo del año.

