Liga Femenina 2025: ¿Cuándo es la semifinal de vuelta y cómo se definirá el título nacional?

El Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 ha entrado en su fase más emocionante. Los cuatro clubes que lideraron el campeonato (Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Carlos Mannucci) continúan en la lucha por alcanzar la ansiada final.

El último domingo se jugaron los partidos de ida por las semifinales, dejando una jornada llena de intensidad, jugadas controvertidas y marcadores que mantienen viva la expectativa de cara a los duelos de vuelta.

Resultados de la semifinales de ida

En el primer duelo de la jornada, Sporting Cristal y Universitario igualaron sin goles (0-0) en un partido disputado en el estadio Alberto Gallardo. El conjunto ‘rimense’, dirigido por Conrad Flores, dominó la posesión y mostró buen control en la mitad del campo, destacando por su orden en la salida. No obstante, la falta de claridad en los metros finales y la sólida defensa ‘merengue’ evitaron que se abriera el marcador.

En tanto, el equipo dirigido por Andrés Usme optó por una propuesta más cerrada, enfocándose en el orden defensivo y aprovechando el contragolpe como su principal recurso en ataque.

En el segundo encuentro del día, Alianza Lima logró una valiosa victoria por 2-0 ante Carlos Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo, acercándose un paso más a la final del torneo. Tras un primer tiempo equilibrado, las ‘íntimas’ marcaron la diferencia en la segunda mitad, imponiendo su juego con mayor claridad y efectividad.

Marques rompió el empate a los 53 minutos con un certero cabezazo tras un tiro de esquina, y más adelante, a los 76’, Oliveira amplió la ventaja con una jugada similar, también por vía aérea, sellando el triunfo para el elenco ‘blanquiazul’. Con este resultado, las de La Victoria llegarán al choque de vuelta con una ventaja importante.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de vuelta?

La serie entre Universitario y Sporting Cristal se resolverá el domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas en Campo Mar, escenario en el que las ‘cremas’ intentarán hacer valer su condición de local para asegurar su lugar en la final. Por su parte, la escuadra ‘celeste’ apostará por una propuesta ofensiva con la misión de romper la paridad y definir la clasificación a su favor.

Por su parte, Alianza Lima afrontará el partido de vuelta con una ventaja importante. El encuentro definitivo frente a Mannucci se jugará el mismo día pero desde las 15:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Definición del título nacional

Desde la temporada 2025, la Liga Femenina FPF adoptó un formato renovado que ha contemplado dos torneos: Apertura y Clausura. Ambos se disputaron bajo el sistema de todos contra todos y culminaron con una fase de play-offs para definir a las finalistas.

Si bien hasta el momento no se conoce una fecha confirmada para la final, lo que sí se sabe es que la definición del título nacional será a doble partido.

