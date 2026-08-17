Christian Cueva y El Loco Vargas destruyen a Reimond Manco por criticar a Paolo Guerrero

Los amigos de Paolo Guerrero: Christian Cueva y Juan Manuel Vargas. Fulminaron a Reimond Manco, por haber criticado al crack de Alianza Lima.

El rendimiento de Paolo Guerrero en Alianza Lima desató un intenso debate en el fútbol peruano. La sequía de goles del ‘Depredador’ en el Torneo Clausura 2026 llevó a Reimond Manco a proponer que el delantero rote en la alineación y deje de ser titular fijo.

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La respuesta no tardó en llegar desde la interna del balompié nacional. Durante su participación en La Parrilla del Loco, Christian Cueva y Juan Manuel Vargas salieron en defensa del atacante blanquiazul y arremetieron contra la postura del ‘Rei’.

El límite de la prensa y el impacto en la familia

En la conversación, ‘Aladino’ comenzó reflexionando sobre la relación del futbolista con las opiniones externas. “¿Le afecta lo que diga la prensa? No es que no le tome importancia porque hay críticas que son buenas”, sostuvo el volante, aclarando que sabe escuchar el análisis constructivo para mejorar.

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Sin embargo, Cueva remarcó que existe una línea muy clara entre el comentario con fundamento y el ataque gratuito. “Hay familia atrás, que tienes tus hijos que te escuchan y tus padres”, expresó con molestia al cuestionar a quienes opinan sin filtro sobre la carrera de los deportistas.

Reimond Manco no quiso darle la cara a Christian Cueva

El punto central de la molestia fue el momento en que se lanzan los cuestionamientos. “Voy a ser directo porque ya me está llegando al recontra… Pasó algo con Paolo hace poco. Quizás no fue un buen partido de él contra nosotros, pero antes del partido no dijeron ‘estos partidos no son para él’”, recriminó Cueva.

Christian Cueva junto a Paolo Guerrero en la Selección Peruana. (Foto: X).

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Cueva cuestionó la lógica de criticar el planteamiento táctico solo con el resultado adverso en la mano. “Si piensas así, háblalo antes. Di ‘no creo que en estos partidos debe ser que juegue con un punta solamente’. Es una opinión, pero pasa el partido y dicen ‘¿pa qué ch… lo ponen a Paolo Guerrero?’”, remarcó.

Al ser consultado sobre Manco, Cueva reveló que intentó confrontarlo directamente sin éxito. “Él sabe que yo le he llamado mil veces”, afirmó el mediocampista, relatando incluso que en un viaje a Huánuco subió a un ómnibus para buscarlo y Manco prefirió cubrirse con una capucha para evitar el encuentro.

Respaldo al profesionalismo de Paolo Guerrero

Por su parte, el ‘Loco’ Vargas exigió argumentos sólidos antes de emitir un juicio en televisión y respaldó la vigencia del capitán. “Yo lo admiro por la edad que tiene, 42, está flaquito. Es un loco… Yo lo admiro porque es aficionado al fútbol, le gusta, es un tipo metido”, destacó Vargas sobre la disciplina del delantero.

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Cueva coincidió en que la trayectoria del atacante merece otra consideración por parte de los comentaristas. “Ese huev… puede estar parado en el área, pero le meten un centro y gol. Es el goleador de nuestra selección, hay que tener un poquito más de respeto. Critíquenlo, pero antes y después, no lo critiquen después del partido”, enfatizó.

Un reto a sostener la postura frente a frente

Para los futbolistas, el análisis deportivo debe ser coherente y no acomodarse a la coyuntura de una derrota o una victoria puntual.

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Por ello, ‘Aladino’ cerró la conversación dejando en claro que cualquier profesional atraviesa por momentos bajos en el campo. Lejos de dar por terminado el asunto, le mandó un mensaje directo a Reimond Manco, desafiándolo a sostener sus palabras cara a cara cuando el fútbol los vuelva a cruzar.

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