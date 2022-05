Ecuador clasificó en cancha al Mundial de Qatar 2022, pero Chile tiene en tela de juicio su presencia en el certamen planetario, por la acusación en contra de Byron Castillo, ya que aseguran que el lateral derecho es colombiano.

El reclamo de la Federación Chilena de Fútbol se encuentra en la FIFA, organismo que debe castigar al elenco amarillo o dejar en nada el reclamo, situación que aún no se resuelve.

Pese a que en Zúrich aún no se pronuncian por el caso, en Ecuador hacen ruido de forma mediática, asegurando que al equipo de Gustavo Alfaro no le pasará nada e irá a la Copa del Mundo.

El abogado y periodista ecuatoriano Roberto Bonafont aseguró que la FIFA ya tomó su decisión y no sufrirá su país.

"No sé si dictamen o veredicto, porque la FIFA no entra en esto, si no que simplemente separa las espinas. No se toca a Ecuador, Ecuador está en Qatar, no pasa nada, por eso ha bajado... se ve que hay silencio, mausoleico y catedral de los chilenos", dijo el jurista en DirecTV.

Sin embargo, las palabras de Bonafont pierden fuerza y valor, porque Ecuador ni siquiera ha enviado su defensa al organismo internacional, por ende es imposible que hayan tomado una determinación.

"Seguimos esperando el día 6 (de junio), cuando la federación ecuatoriana tiene que presentar su defensa", expresaron en la Federación de Fútbol de Chile a RedGol.

Existen dos versiones, la ecuatoriana que dice que no pasará nada y la chilena, que indica que aún falta. La última palabra la tiene la FIFA.