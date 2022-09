El lateral derecho de León no se apareció en la reunión donde la Comisión de Apelación de la FIFA escuchó las versiones de Chile y Perú, que reclaman por la falsificación de documentos del jugador.

¿Tiene miedo? Byron Castillo se oculta y no da la cara en audiencia clave en la FIFA

Cuando uno no tiene nada que ocultar, da la cara. Justamento eso no hizo este jueves el lateral derecho ecuatoriano Byron Casillo, quien brilló por su ausencia en la audiencia de la Comisión de Apelación de la FIFA, que investiga su caso.

Al jugador de León lo acusan de falsificación de documentos, porque el abogado de la Federación de Fútbol de Chile, Eduardo Carlezzo, ha mostrado datos que dicen que nació en Tumaco, Colombia, y no en Playas, Ecuador, como dicen sus registros actuales.

En la cita realizada en Zúrich estuvo presente una delegación peruana, encabezada por Agustín Lozano, porque la Bicolor pide la expulsión de Ecuador del Mundial de Qatar 2022, y tomar su puesto.

Byron Castillo fue citado por la FIFA, y al parecer tiene miedo de contar su verdad, porque no se presentó en Suiza, tampoco estuvo de manera virtual, porque no se sumó al Zoom en el cual se realizó la audiencia.

Ahora el organismo internacional tiene que tomar una decisión final. Si castiga a Ecuador, al jugador, a ambos o deja todo como está. Se estima que en los próximos días se debe oficializar el fallo, porque el Mundial está a la vuelta de la esquina.

La previa

Día clave. Este 15 de septiembre es fundamental para los destinos de Ecuador, Chile y Perú, pensando en el Mundial de Qatar 2022, debido a que se realiza una nueva audiencia en la FIFA por el caso de Byron Castillo.

La cita fue hecha por la Comisión de Apelación de la FIFA, debido a que tanto chilenos como peruanos reclamaron por la medida inicial del organismo con sede en Suiza, donde no realizaron ningún castigo para los ecuatorianos ni el jugador.

En la reunión se juega mucho el lateral derecho de León, quien fue citado para dar a conocer su versión de los hechos, sin embargo su abogado, Andrés Holguín, señaló que no se prestará para el "circo".

En Bolavip Perú estamos atentos a todo lo que pase en Suiza y te daremos a conocer todos los detalles de la jornada.

Así vivimos el minuto a minuto de la audiencia de Byron Castillo

11:55 Las informaciones que llegan desde Suiza es que se acabó la audiencia. Byron Castillo no se apareció.

11:30 La gran estrategia peruana

11:25 No hay información oficial aún acerca de la hora de termino de la audiencia. Todo muy hermético en la FIFA

11:19 Terminada la sesión sobre Byron Castillo: FIFA tiene hasta 20 días para dar un veredicto, pero debido a la Copa del Mundo y el calendario, debería ser antes. No existen mayores novedades.

10:30 No hay rastros de Byron Castillo en Suiza.

10:15 RedGol explica los plazos: "Tras la audiencia de este jueves, la FIFA tiene 20 días para emitir el nuevo veredicto sobre la audiencia de la Comisión de Apelación, pero las informaciones apuntan a que la postura chilena espera que el fallo salga en las próximos días o incluso horas, esto debido al poco tiempo que queda para el inicio del Mundial de Qatar 2022".

09:52 La locura de Bazán sobre el caso Byron Castillo

09:45 La delegación chilena va con todo contra Ecuador, porque no solo piden sus eliminación de Qatar 2022, sino que también exigen que no los dejen participar del proceso para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

09:25 Aún no hay luces de la presencia de Byron Castillo en la audiencia, la cual si se da sería virtual.

09:00 Se estima que la resolución final por el caso Castillo sea entregada a fines de septiembre por la FIFA. Tras ello, los involucrados pueden iniciar un nuevo recurso, por en el TAS.

08:46 En el diario La Tercera de Chile explican los problemas que puede tener Castillo al no presentarse a la audiencia: "en principio, las partes están obligadas a cooperar. Si no comparece, a Castillo le pueden abrir un procedimiento disciplinario".

08:30 Perú sueña con quedarse con el cupo de Ecuador.

08:10 La delegación peruana está en Zúrich, con Agustín Lozano como cabeza del equipo nacional.

07:58 Recordemos que Ecuador es parte del Grupo A de la Copa del Mundo, junto a Qatar, Senegal y Países Bajos.

07:35 Pese al audio filtrado por la prensa inglesa, donde presúntamente Byron Castillo dice ser colombiano, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol están tranquilos, porque su presidente, Carlos Manzur, señaló hace dos días al diario La Tercera que "¿qué le puedo decir? Lo mismo que hemos dicho a lo largo de todo este tiempo. No hay nada nuevo que decir. No me preocupa nada. ¿Por qué tendría que preocuparme? ¿Qué ha cambiado desde que todo esto empezó?”

07:27 El medio deportivo de Chile más leído, RedGol, así calienta la jornada: "Este jueves se juega otro 'partido clave' de cara al Mundial de Qatar 2022. Las oficinas de la FIFA en Zúrich serán escenario central de la jornada en que el ente rector escuchará a las federaciones de Chile, Perú y Ecuador por la denuncia de presuntas irregularidades en la inscripción del jugador Byron Castillo en las pasadas eliminatorias sudamericanas.

07:15 Las palabras del periodista César Luis Merlo, quien aseguró que ya conocer el posible fallo de la FIFA.

07:10 El personaje más importante del día es el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien trabaja para la Federación de Fútbol de Chile, quien es el encargado de presentar todas las pruebas para intentar cambiar la medida inicial de la FIFA, que desestimó en primera instancia el reclamo.

07:05 No está del todo claro si el lateral derecho de León dará a conocer su versión, debido a que su abogado, Andrés Holguín, señaló que no se presentará a la audiencia, ni presencial ni telemáticamente.

07:00 Ya son las 14:00 horas en Zúrich, por ende se da por iniciada la cesión, donde se espera que Ecuador se defienda, y Chile con Perú, quienes apelan a la medida inicial, muestren sus argumentos.

06:50 Buenos días, comenzamos con el relato del día de la audiencia en la FIFA del caso Byron Castillo.