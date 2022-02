'Chemo' del Solar justificó la eliminación: "No estamos acostumbrados a esta intensidad"

Caer derrotado de la forma en que lo hizo, genera un malestar general, porque no es la manera de irse de un torneo internacional. César Vallejo la noche del último miércoles perdió por una diferencia de 2-0 ante Olimpia en Paraguay. El global general fue 3-0 en favor del 'Decano'.

Sumando una nueva derrota en el historial del fútbol peruano a nivel Copa Libertadores. Lo cual termina siendo una incomodidad general porque no se está compitiendo como se debería. Y según 'Chemo' del Solar, esto tiene una explicación bastante lógica, así lo explicó en conferencia de prensa.

"No estamos acostumbrados a esta intensidad. El fútbol peruano no tiene ese ritmo de juego. Nos ha costado bastante. No solo aquí, sino también en la ida en Lima. Ha sido la principal diferencia". Comentó cuando se le preguntó por la clave de la eliminación del cuadro 'poeta' a manos de Olimpia.

Explicó también que no se jugó tan mal, y quizás se mereció un poco más: "La posesión fue nuestra, pero con poca profundidad. Ellos, sin tener la pelota, nos hicieron daño. Es una tarea a mejorar por parte nuestra y en la Libertadores se nos complica. En la Copa los equipos juegan a otra velocidad". Sentenció el ex DT de Universitario de Deportes.