Gianluca Lapadula es uno de los jugadores más empáticos y que emana cariño hacia sus compañeros en la Selección Peruana. El delantero del Benevento no omitió lo que viene sucediendo entre Ucrania y Rusia. ‘Lapagol’, mediante sus redes sociales, dio unas palabras de solidaridad para con el pueblo ucraniano que viene pasando un momento de terror.

“En este momento de tensión, siento que brindo toda mi solidaridad a quienes viven de cerca el horror de la guerra. En mi vida siempre practiqué la tolerancia, recibí aceptación en todas las naciones donde me hospedaron y creí en la hermandad entre las personas. Para mí es la única forma de ser verdaderamente humano. Y por eso creo en la población rusa y ucraniana, en esa parte que cree en la solidaridad y en la defensa de los más débiles, en esa parte que sabe que las fronteras entre territorios sólo existen en los mapas geográficos”, agregó Gianluca Lapadula en su cuenta de Instagram.

La publicación de Gianluca Lapadula va acompañada de una imagen donde dice “Humans Not Borders” (Humanos no fronteras). El ‘Bambino’ brindo su solidaridad ante lo sucedido y, como todos en el mundo, espera que esto se termine cuanto antes para evitar el sufrimiento de personas inocentes que no tiene nada que ver con esta guerra que se viene dando en esa parte del continente.

Por otra parte, Gianluca Lapadula ha sido convocado para el partido de este sábado 26 de febrero frente al Perugia por la Serie B. Cabe resaltar que el atacante ya estuvo presente en la última victoria de Benevento frente al Como, donde los ‘brujos’ ganaron por 5-0. El ‘Bambino ingresó al terreno de juego los últimos 15 minutos del compromiso.