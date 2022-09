Como se recuerda, el inicio de la temporada 2022/2023 también marca el comienzo del último año estipulado en el contrato de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain. El documento contempla la posibilidad de renovarle, pero el argentino también podría optar por abandonar la capital francesa. Es aquí donde el FC Barcelona puede recuperar a quien fuera su jugador durante tantas temporadas.

Tanto el delantero argentino como los culés, pensaron que su traspaso al PSG significaría el adiós definitivo. Sin embargo, la posibilidad de volver a ver a Messi en el equipo de Xavi Hernández es muy grande para el mercado de fichajes de verano 2023. Al menos desde el punto de vista financiero. Así lo ha confirmado este miércoles Eduard Romeu, el vicepresidente económico del cuadro catalán.

"Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica, aquí no me encontrará nadie porque de esto no sé", declaró el directivo a la prensa catalana que lo abordaba.

Cabe resaltar que el siete veces ganador del 'Balón de Oro' aún no se ha pronunciado sobre su futuro. Actualmente, se mantiene enfocado en su temporada con el PSG y en la que sería su última Copa del Mundo, en la que buscará consagrarse con Argentina. Una vez finalizado el torneo, es posible que se conozca su postura sobre el asunto.

Lionel Messi con el FC Barcelona

Messi pasó casi dos décadas con el FC Barcelona tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera culé. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como 'blaugrana'. Ayudó al club a ganar la Champions League en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces, y la Supercopa de España, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el club catalán, siendo el mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.