Se terminó la especulación, este miércoles 31 de agosto Independiente del Valle chocará ante FBC Melgar por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Enfrentándose en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el duelo se desarrollará desde las 7:30 PM. y empezará a perfilar al finalista del torneo.

Habiendo guardado varias figuras para este cotejo, el estratega argentino Martín Anselmi hizo reposar a sus habituales titulares en la última fecha del fútbol de Ecuador. Teniéndolos así en plenitud de facultades, el cuadro de Independiente del Valle saldrá a buscar la victoria ante FBC Melgar este miércoles 31 de agosto.

Teniendo una base bien clara de cómo juega, Independiente del Valle no saldrá a especular y buscará el triunfo desde el minuto uno ante FBC Melgar de Arequipa. Teniendo al delantero Bernardo Cuesta bien referenciado, el atacante argentino tendrá que combatir contar una férrea línea de 3.

Polifuncionales en la mayoría de sus posiciones, el plantel de Independiente del Valle irá con un claro 3-5-2, que tranquilamente podría pasar a ser un 4-3-3, depende de la circunstancia de juego y cómo responda también el rival.

En ese sentido, Independiente del Valle saldrá con Moisés Ramírez en el arco; Mateo Carabajal, Richard Schunke y Luis Segovia en la defensa; Matías Fernández, Lorenzo Faravelli, Jhoanner Chávez, Fernando Gaibor y Marco Angulo en la volante y Júnior Sornoza con Jonathan Bauman en la ofensiva.

¿Cómo seguir el partido de Independiente del Valle vs FBC Melgar desde Perú?

El duelo entre el cuadro ecuatoriano de Independiente del Valle vs. Melgar de Arequipa por la Copa Sudamericana se transmitirá por la señal internacional de las cadenas deportivas ESPN y DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. También puedes ver EN VIVO y EN DIRECTO este cotejo ONLINE por la plataforma de streaming de DirecTV Sports Go y Star Plus.