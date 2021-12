Sergio Peña es un futbolista reconocido a nivel internacional por el reciente título nacional. El talentoso volante peruano se consagró campeón con Malmo en Suecia. Después de haber pasado una temporada irregular por una lesión, la cual lo apartó de su club y de la Selección Peruana.

Pero ahora entremos a un lado más social, donde reproducimos una charla en Instagram entre el reciente galardonado y dos estrellas de nuestra 'Blanquirroja'. Hablamos de Jefferson Farfán, quien estuvo junto a Paolo Guerrero en una transmisión de Instagram, junto a 'Peñita'.

La charla fue corta, no obstante cerró con las siguientes frases. Aquí 'La Foquita' le pidió a Sergio Peña que no se vaya de la conversación: "Espera, no me cortes, no me cortes. Mira con quién estoy. Con mi hermanito que me ha venido a visitar". Y el enganche del Malmo respondió

"Le soltaron las cadenas". En clara alusión al capitán de 'La Blanquirroja' quien apareció solo unos segundos en cámara. Sin embargo, fue motivo de risas por parte de sus compañeros. Después pudimos ver en sus historias, los saludos de estos cracks.

Guerrero se refirió a Sergio Peña de la siguiente manera: "Felicidad jugador por el campeonato. Felicidades y que Dios continúe dándote muchos éxitos y muchas copas más". Y Farfán hizo lo suyo: "Felicidades, hijo. Te quiero mucho. Muy merecido el campeonato". Un momento divertido y tierno. Gran combinación.