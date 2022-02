Por fin llegó la palabra de alguien con peso y trascendencia en el club de nuestro representante. Oreste Vigorit, presidente del Benevento, tomó la palabra con respecto al tema de Gianluca Lapadula, y fue bastante claro. Contando por qué se gestó el problema conocido desde hace algunas semanas.

Así empezó su relato el principal directivo de 'Las Brujas' en conferencia de prensa: "Cuando expresó su voluntad de irse (Lapadula), yo ni siquiera estaba en Italia. Ciertamente, tenía las actitudes equivocadas. Ahora me dijo que quería volver a Benevento. Si no me hubiera unido, no nos habríamos deshecho de Lapadula. Debería haber entrenado con el equipo de todos modos. El caso Lapadula ya no existe. Ha estado entrenando con el equipo".

Confirmando que 'El Bambino' ya está listo para trabajar a la par de sus compañeros, para afrontar lo que vendrá: "Quedó para recuperar su condición física, esta mañana se entrenó con el equipo. Se ha puesto a disposición del grupo y el grupo debe ponerse a su disposición. Todos los que se preocupan por el Benevento, deben entender que ese es el camino".

Finalmente, dejó en claro que el problema resultó ser un tema de decisiones fuera de lo monetario: "No lo mantuve por un hecho económico, sino porque creo que junto con los demás puede cumplir un sueño que no tenemos". Ahora, lo importante es que 'El Chasqui' esté tranquilo, juegue, y llegue bien a la Selección Peruana para llevarnos al Mundial.