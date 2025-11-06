El breve interinato de Manuel Barreto al frente de la Selección Peruana concluye en medio de una ola de controversias, desatada por la reciente publicación de la lista de convocados para los próximos partidos amistosos de noviembre contra Rusia y Chile. Aunque el objetivo de “ver nuevas caras” es comprensible y necesario, la convocatoria ha sido criticada por una marcada inconsistencia: la exclusión de jugadores clave. Estos encuentros, más allá de servir como una oportunidad para que los debutantes demuestren su valía, han expuesto una profunda discrepancia en los criterios empleados para llevar a cabo la renovación del equipo.

Las grandes ausencias en la Selección Peruana

Dejando fuera a futbolistas que, por su desempeño actual, su proyección a futuro o su plena elegibilidad, deberían haber sido incluidos. La gran narrativa de la exclusión tiene, una vez más, a Oliver Sonne como protagonista principal. El lateral, que juega en una liga europea competitiva, se ha transformado en el símbolo del desinterés de la FPF por cimentar los lazos con el talento binacional. En una etapa donde se necesita consolidar cualquier activo extranjero con sangre peruana y asegurar su permanencia, negarle minutos a Sonne en un amistoso es un error estratégico.

Selección Peruana y sus convocados. (Foto: X).

Su ausencia no solo frustra a la hinchada, sino que también desaprovecha una oportunidad invaluable para resolver una posición históricamente débil en la zaga nacional. La señal enviada es de frialdad, no de planificación. En el corazón del mediocampo, la lista presenta dos agujeros difíciles de justificar. La omisión de Sergio Peña, un volante con experiencia mundialista y el jugador más creativo de su club en la Liga 1, demuestra una clara preferencia por el borrón y cuenta nueva, incluso a costa de la calidad actual.

¿Quiénes faltan en la Selección Peruana?

A su lado, la exclusión de Anderson Santamaría, un defensor central con cartel internacional y titular en un equipo de peso, sugiere una drástica ruptura con la columna vertebral tradicional. La justificación de estos cortes, si bien podría apuntar a una búsqueda de perfiles más jóvenes, ignora que el proceso de adaptación de los noveles siempre requiere un ancla de experiencia. El caso de Jairo Vélez es, sin duda, la omisión más inexplicable en esta lista de noviembre de 2025.

El talentoso mediocampista de Universitario ya es peruano naturalizado y, habiendo cumplido con creces los cinco años de residencia ininterrumpida que exige la FIFA, está totalmente habilitado para ser convocado. Su rendimiento en el torneo local lo sitúa entre los mejores de la Liga 1, capaz de generar juego ofensivo y goles. Al no convocar a un jugador que se nacionalizó por decisión propia y que rinde a este nivel, Barreto envía una señal desalentadora a otros que toman este camino.

Manuel Barreto dejó afuera a varios nombres

La inconsistencia de Barreto se acentúa al considerar el resto de las ausencias: Matteo Pérez Vinlöf no fue llamado aunque estaba programada una comunicación , mientras que Felipe Chávez está fuera por lesión. Sin embargo, en el ámbito nacional, se ignoró el rendimiento sobresaliente del arquero Pedro Díaz (Cusco FC). En la misma línea, se perdió la oportunidad de evaluar a Jefferson Cáceres, un joven con paso por Europa, y a talentos de las selecciones menores como Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea.

La polémica se cerró con el caso de Luis Ramos, quien pidió no ser convocado para asegurar su compra definitiva por América de Cali, priorizando su club sobre la selección. Estos amistosos se han transformado en una declaración de intenciones más polémica que visionaria. Al dejar fuera a figuras como Sonne, Peña y, lo más grave, a un jugador ahora 100% elegible y en gran forma como Jairo Vélez, el comando técnico interino ha fallado en integrar el mejor talento disponible. No menciono a Gianluca Lapadula porque recién está saliendo de una lesión y teniendo minutos con goles, para ser buena gente.

