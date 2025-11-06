Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Los grandes ausentes de la lista de la Selección Peruana para los partidos contra Rusia y Chile

Selección Peruana acaba de notificar a su lista de convocados pensando en los amistosos internacionales. Ellos no estarán ante Rusia y Chile.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Los grandes ausentes en lista de la Selección Peruana contra Rusia y Chile.
© Composición BOLAVIPLos grandes ausentes en lista de la Selección Peruana contra Rusia y Chile.

El breve interinato de Manuel Barreto al frente de la Selección Peruana concluye en medio de una ola de controversias, desatada por la reciente publicación de la lista de convocados para los próximos partidos amistosos de noviembre contra Rusia y Chile. Aunque el objetivo de “ver nuevas caras” es comprensible y necesario, la convocatoria ha sido criticada por una marcada inconsistencia: la exclusión de jugadores clave. Estos encuentros, más allá de servir como una oportunidad para que los debutantes demuestren su valía, han expuesto una profunda discrepancia en los criterios empleados para llevar a cabo la renovación del equipo.

Publicidad

Las grandes ausencias en la Selección Peruana

Dejando fuera a futbolistas que, por su desempeño actual, su proyección a futuro o su plena elegibilidad, deberían haber sido incluidos. La gran narrativa de la exclusión tiene, una vez más, a Oliver Sonne como protagonista principal. El lateral, que juega en una liga europea competitiva, se ha transformado en el símbolo del desinterés de la FPF por cimentar los lazos con el talento binacional. En una etapa donde se necesita consolidar cualquier activo extranjero con sangre peruana y asegurar su permanencia, negarle minutos a Sonne en un amistoso es un error estratégico.

Imagen
Selección Peruana y sus convocados. (Foto: X).

Su ausencia no solo frustra a la hinchada, sino que también desaprovecha una oportunidad invaluable para resolver una posición históricamente débil en la zaga nacional. La señal enviada es de frialdad, no de planificación. En el corazón del mediocampo, la lista presenta dos agujeros difíciles de justificar. La omisión de Sergio Peña, un volante con experiencia mundialista y el jugador más creativo de su club en la Liga 1, demuestra una clara preferencia por el borrón y cuenta nueva, incluso a costa de la calidad actual.

Publicidad

¿Quiénes faltan en la Selección Peruana?

A su lado, la exclusión de Anderson Santamaría, un defensor central con cartel internacional y titular en un equipo de peso, sugiere una drástica ruptura con la columna vertebral tradicional. La justificación de estos cortes, si bien podría apuntar a una búsqueda de perfiles más jóvenes, ignora que el proceso de adaptación de los noveles siempre requiere un ancla de experiencia. El caso de Jairo Vélez es, sin duda, la omisión más inexplicable en esta lista de noviembre de 2025.

Lista confirmada: Manuel Barreto dio los convocados para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

ver también

Lista confirmada: Manuel Barreto dio los convocados para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

El talentoso mediocampista de Universitario ya es peruano naturalizado y, habiendo cumplido con creces los cinco años de residencia ininterrumpida que exige la FIFA, está totalmente habilitado para ser convocado. Su rendimiento en el torneo local lo sitúa entre los mejores de la Liga 1, capaz de generar juego ofensivo y goles. Al no convocar a un jugador que se nacionalizó por decisión propia y que rinde a este nivel, Barreto envía una señal desalentadora a otros que toman este camino.

Publicidad

Manuel Barreto dejó afuera a varios nombres

La inconsistencia de Barreto se acentúa al considerar el resto de las ausencias: Matteo Pérez Vinlöf no fue llamado aunque estaba programada una comunicación , mientras que Felipe Chávez está fuera por lesión. Sin embargo, en el ámbito nacional, se ignoró el rendimiento sobresaliente del arquero Pedro Díaz (Cusco FC). En la misma línea, se perdió la oportunidad de evaluar a Jefferson Cáceres, un joven con paso por Europa, y a talentos de las selecciones menores como Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea.

La polémica se cerró con el caso de Luis Ramos, quien pidió no ser convocado para asegurar su compra definitiva por América de Cali, priorizando su club sobre la selección. Estos amistosos se han transformado en una declaración de intenciones más polémica que visionaria. Al dejar fuera a figuras como Sonne, Peña y, lo más grave, a un jugador ahora 100% elegible y en gran forma como Jairo Vélez, el comando técnico interino ha fallado en integrar el mejor talento disponible. No menciono a Gianluca Lapadula porque recién está saliendo de una lesión y teniendo minutos con goles, para ser buena gente.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • El interinato de Manuel Barreto en la Selección Peruana concluye con la lista de amistosos de noviembre.
  • Oliver Sonne fue excluido de la convocatoria para los partidos contra Rusia y Chile.
  • La lista no incluyó a Sergio Peña, Anderson Santamaría ni al peruano naturalizado Jairo Vélez.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Alex Valera cumplió el reto de cortarse como Ronaldo Nazario y tiene ahora nuevo apodo
Universitario

Alex Valera cumplió el reto de cortarse como Ronaldo Nazario y tiene ahora nuevo apodo

¿Piero Cari no juega en Alianza Lima por indisciplina? Alan Diez expuso así al futbolista
Alianza Lima

¿Piero Cari no juega en Alianza Lima por indisciplina? Alan Diez expuso así al futbolista

Sigue imparable: Doblete de Paolo Guerrero frente a Los Chankas por Liga 1
Liga 1

Sigue imparable: Doblete de Paolo Guerrero frente a Los Chankas por Liga 1

Barcelona acaba de descartar venir al Perú para jugar el amistoso internacional anunciado
Futbol Internacional

Barcelona acaba de descartar venir al Perú para jugar el amistoso internacional anunciado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo