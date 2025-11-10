La Selección Peruana entra en una nueva etapa en busca del cambio generacional, pero si hay un puesto que siempre está en discusión es la del delantero. Se viene buscando un goleador hace tiempo, pero no se ha logrado encontrar el reemplazo de Paolo Guerrero. En esta última convocatoria de forma curiosa, no llamaron a 3 de los máximos goleadores que están jugando en el extranjero.

Manuel Barreto sorprendió con los nombres que dio en el ataque, pues dejó de lado a varios jugadores que vienen de tener una buena temporada en el extranjero. Eso sí, llamó a los mejores atacantes que tiene la Liga 1 en estos momentos. Siendo Jhonny Vidales la gran novedad que ha tenido el DT interino para los amistosos de la Fecha FIFA de noviembre.

Jhonny Vidales en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

¿Quiénes son los goleadores qué Manuel Barreto no llamó a la Selección Peruana?

Para comenzar, tenemos a Luis Ramos. En un comienzo se habló que su ausencia en la lista de convocados es por un tema que deseaba jugar con América de Cali. Pero el mismo jugador desmintió esa versión, mencionando que para él lo primero es la Selección Peruana. Así que queda claro que a pesar de tener 13 goles en Colombia no bastaron para que se mantenga en la nómina final.

Luis Ramos celebrando en América de Cali (Foto: América de Cali).

El otro delantero que viene teniendo un buen torneo es Jeriel De Santis. El venezolano con ascendencia peruana es uno de los goleadores del Caracas FC en esta temporada. Según lo que se ha podido ver, tiene un total de 13 goles con el conjunto ‘Rojo’. Pero a pesar de esto, no ha servido para impresionar a la ‘Muñeca’ que no lo ve como una buena alternativa.

Por último, Gianluca Lapadula que también es uno de los que está pasando por una buena racha goleadora. En este caso, es el único que su ausencia no es por un tema de gustos, sino que no se encuentra bien físicamente. Por eso con el Spezia no estuvo convocado la última jornada, dejando en claro que no está al 100%. Pese a esto, el artillero ítalo-peruano tiene 8 tantos afuera.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

La Selección Peruana tendrá dos encuentros amistosos este mes de noviembre. Aprovechando la fecha FIFA, el conjunto patrio tendrá una pequeña gira por Europa para poder probar nuevos jugadores.

El primer partido que se tendrá será frente a Rusia, duelo que se disputará este miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas de Perú. Mientras que su otro amistoso será frente a Chile el martes 18 del mismo mes a las 11:00 horas Perú.

Con respecto a su accidentada llegada a Rusia, con el cambio de horario de su vuelo por un problema médico del capitán del chárter que los traslada a Europa. Se conoció en RPP que no habrá problemas con el tema de su llegada al primer amistoso, pues estarán arribando el día de mañana martes 11 por la madrugada.

Datos Claves

Luis Ramos no fue convocado a la selección pese a tener 13 goles en Colombia con América de Cali.

Jeriel De Santis, delantero del Caracas FC, anotó 13 goles y fue omitido por Manuel Barreto.

La Selección Peruana jugará amistosos FIFA en noviembre contra Rusia (día 12) y Chile (día 18).

