¿Por qué Gianluca Lapadula y Luis Advíncula no fueron convocados para enfrentar a Rusia y Chile?

Teniendo en cuenta que la más reciente convocatoria de la Selección Peruana presentó varias novedades de cara los duelos amistosos frente a Rusia y Chile, también es cierto que existen algunas ausencias bastante llamativas, tal y como son los casos de Gianluca Lapadula y Luis Advíncula. Siendo dos de los experimentados en el universo de jugadores, otra vez quedaron al margen de los planes de Manuel Barreto y vamos a conocer las verdaderas razones de ello.

Resulta que el entrenador de la Selección Peruana habló el día de hoy en conferencia de prensa y explicó a detalle por qué no contará ni con Gianluca Lapadula ni con Luis Advíncula en la próxima fecha FIFA. ¿Será que dejarán de ser parte del equipo por un recambio generacional que tanto se proyecta en la Federación Peruana de Fútbol? Lo concreto es que no fue así ya que se habría tratado de un tema de lesión y otro de logística en el viaje de por medio.

“Lapadula está sentido, está lesionado. Sí pude conversar con él. Tenía todas las ganas y la predisposición para sumarse, pero en estos momentos no podemos contar por él. Con respecto a Advíncula, han salido algunos trascendidos que no se ajustan a la realidad. Luis está totalmente comprometido con la selección y con ganas de venir, incluso sabiendo que la logística es compleja porque hubiese llegado el mismo día del partido. Ha sido una decisión técnica”; explicó el DT.

¿Quiénes son las opciones de la Selección Peruana en lugar de Gianluca Lapadula y Luis Advíncula?

Ahora que Gianluca Lapadula y Luis Advíncula quedaron fuera de la más reciente convocatoria de la Selección Peruana, hay otras opciones que sí tendrán la chance de competir en los partidos amistosos frente a Chile y Rusia en territorio europeo. Si hablamos de la zona ofensiva, nombres como los de Álex Valera, Adrián Ugarriza y Yordy Reyna son quienes gozarán de la confianza de Manuel Barreto, aunque claramente quien tiene chances de ser titular es el goleador de Universitario de Deportes.

En cuanto al aspecto defensivo, específicamente al lateral derecho, jugadores como César Inga de Universitario de Deportes y Matías Lazo de FBC Melgar son quienes tendrán la chance alternar en los próximos 180 minutos de competencia, siendo el defensor merengue el que más se perfila como titular. Es así que desde el comando técnico seguirán apostando por la juventud para prevalecer la tan ansiada renovación en la plantilla de la Selección Peruana.

Día y hora de los próximos partidos amistosos de la Selección Peruana

La Selección Peruana disputará partidos muy importantes en su camino de preparación para el futuro. El primero será frente a Rusia el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 hora local en el Gazprom Arena de San Petersburgo y luego será frente a Chile el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi a las 8:00 hora local. Como último encuentro del año 2025, Bolivia será el rival el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.

DATOS CLAVES