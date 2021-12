En Boca Juniors las cosas no vienen para nada bien. Con el club fuera de alcance para poder clasificar a la Copa Libertadores, que es un torneo al cual los ‘Xeneizes’ no deberían de faltar nunca por su historia, hace unos días atrás se dio el acro de indisciplina de Carlos Zambrano, Edwin Cardona y Sebastián Villa, algo que fue muy criticado por hinchas y periodistas principalmente en Argentina.

+ Ya es fijo: se confirmó el primer refuerzo de Alianza Lima para la próxima temporada

+ Para hacer chocolate: Alianza Lima repatriaría a un viejo conocido de cara al 2022

+ Se pelean por él: Alianza y Cristal estarían disputándose a un ex-Selección Peruana

Esto dio pie para que el periodista argentino Martín Liberman pueda comentar sobre lo sucedido con Carlos Zambrano, por quien hace menos de un mes tuvo una fuerte discusión, vía Twitter con Jose Chávarri del programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes. El hombre de prensa publicó en su red social lo siguiente: “Una razón más por la cual Zambrano no será nunca un gran jugador”.

El equipo se encontraba sumamente molesto por lo sucedido, en especial su técnico Sebastián Battaglia, quien había alineado a Carlos Zambrano en el equipo titular para enfrentar a Newells Old Boys por la Super Liga Argentina, tras lo ocurrido el estratega argentino borró de la lista al peruano y lo mandó a la banca de suplentes, quienes si ingresaron fueron los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa.

Cabe resaltar que Sebastián Battaglia había declarado, en conferencia de prensa, que los jugadores habían llegados intoxicados, a lo que el periodista argentino, Jorge Rial, refuto y dijo: “No fue intoxicación. Llegaron borrachos y fuera de hora. Admiro a los periodistas deportivos haciendo malabares para no decir la verdad. Hay mucha calentura en Boca. El resto de los jugadores no entienden porque Battaglia los puso igual”.

De momento se sabe que el técnico Sebastián Battaglia seguirá tomando en cuenta a los implicados en este escándalo, ya que el equipo se encuentra en la recta final del torneo argentino. Pero al finalizar se sabrá qué medidas se tomarán con estos futbolistas que rompieron las reglas internas de la institución.