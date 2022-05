El ex seleccionado peruano celebró con todo su primer tanto en Unión Española, tal es así que aseguran que rompió un notebook de un reportero gráfico en Santa Laura.

El delantero peruano Paolo Hurtado lo ha pasado mal en el último tiempo, porque aparte de los problemas físicos que ha sufrido, perdió a su madre, situación que lo afectó sicológicamente.

El atacante tuvo su revancha el pasado domingo, porque por fin pudo demostrar su talento con la camiseta de Unión Española, debido a que anotó un gol clave en el puntero del fútbol chileno.

El Caballito marcó de tiro libre a los 93 minutos ante Unión La Calera, y la dio la igualdad a su escuadra, por lo que salió celebrando como loco su primer tanto en el Campeonato Nacional del vecino país.

Tan eufórico fue su festejo que rompió un computador, porque pasó a llevar el notebook de un reportero gráfico que se encontraba en el estadio Santa Laura.

“Espero tenga un lindo gesto Paolo Hurtado con el gráfico al que le pateó el notebook”, escribió el usuario Braulio Rojas, quien contó en el fanpage de Facebook Hispanos de Corazón la situación antes descrita.

"La venía pasando mal con las lesiones y gracias a Dios pude ayudar al equipo. En todo este tiempo no había participado mucho. El gol es para toda la gente que me ha ayudado, ha sido muy duro y hoy la sensación que tengo nunca la había sentido y estoy muy feliz. La partida de mi madre ha sido muy dura, esto va para ella, sé que mi madre me está mirando y bendice mi camino", contó Hurtado tras el partido.

Ahora se espera que Paolo Hurtado tenga un gesto con el reportero gráfico que perdió su implemento de trabajo por su festejo.