River Plate se prepara para una reestructuración significativa de su plantilla de cara a la temporada 2026. Con la expectativa de una “gran limpieza” y la salida proyectada de, “al menos, seis futbolistas”, la dirigencia de Núñez ya debe mirar al mercado de pases para incorporar talento de reemplazo. En este contexto de análisis y planificación, Bolavip desde su versión argentina, introdujo una herramienta moderna y objetiva en el debate: solicitó a la Inteligencia Artificial que recomendara posibles refuerzos óptimos para el club ‘Millonario’, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo.

¿River Plate podría fichar a un futbolista peruano?

La respuesta de la Inteligencia Artificial arrojó una lista de tres posibles incorporaciones estratégicas para River Plate. De esta terna, un nombre peruano resuena con fuerza por su actualidad y proyección. La IA seleccionó a Bryan Reyna, extremo internacional con la Selección Peruana, como uno de los fichajes clave. Su mención no es casual, sino el resultado de un análisis estadístico y de mercado que busca optimizar la inversión del club argentino.

Bryan Reyna enfrentando a Boca Juniors en la Liga Argentina. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

La recomendación específica de la IA destacó a Reyna utilizando argumentos concretos y basados en el rendimiento y la economía. Fue catalogado por el algoritmo debido a su “gran rendimiento en la selección peruana y en la liga argentina”, cualidades que lo hacen atractivo para los clubes grandes. Además, lo considera una “apuesta sudamericana” segura, ya que su valor es accesible, estimado entre $3 y $5 millones USD, cumpliendo con la expectativa de “rendimiento inmediato y gran proyección de venta a Europa en dos años”.

¿Bryan Reyna podría sumar en River Plate?

Un factor fundamental que juega a favor de Reyna, y que la IA ha sabido ponderar, es su actual militancia en el fútbol argentino con Belgrano de Córdoba. A diferencia de un fichaje proveniente de otro país, Reyna ya ha demostrado estar adaptado a la intensidad y exigencia de la Primera División. Su conocimiento del medio reduce los riesgos de una adaptación fallida y lo posiciona como una pieza que podría encajar de inmediato en el esquema táctico de River Plate, lo que es vital en un club con urgencia de resultados.

Esta potencial contratación se suma a la histórica conexión futbolística entre River Plate y Perú, la cual se ha manifestado en enfrentamientos de Copa Libertadores en Lima (como la final de 2019) y en el interés por jugadores de la talla de Paolo Guerrero en el pasado reciente. Es cuestión de ver cómo se pueden materializar las recomendaciones como tal, aquellas que pueden ser estudiadas o dejadas de lado, dependiendo la importancia que tenga cada una para esta directiva millonaria.

Estudio previo con la Inteligencia Artificial

La propuesta de Bolavip y la Inteligencia Artificial es, por ahora, una recomendación bien fundamentada en datos y estadísticas de mercado. El perfil de Bryan Reyna (internacional, adaptado al fútbol local, con potencial de reventa) cumple con los criterios de inversión de River Plate. Resta ver si el cuerpo técnico y la dirigencia toman en cuenta esta sugerencia algorítmica y si las negociaciones con Belgrano y el entorno del jugador se alinean para que el extremo peruano vista la camiseta de la banda roja en 2026.

