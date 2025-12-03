Periodista ecuatoriano destruye a Christian Cueva tras su salida de Emelec: “Vino gordo y se fue más gordo”

El nombre de Christian Cueva volvió a quedar en el centro de la tormenta en Ecuador, luego de que el periodista Santiago Bucaram lanzara una de las críticas más duras tras la salida del volante de Emelec.

Sin guardarse absolutamente nada, el comunicador apuntó directamente al rendimiento, la actitud y el estado físico del futbolista peruano, generando un debate encendido en redes y en la prensa local. Las palabras del periodista Santiago Bucaram golpearon duramente a Christian Cueva.

Bucaram, conocido por su estilo frontal, no solo cuestionó la decisión del club de apostar por Cueva, sino que además dejó una frase que ya recorre todo el continente: “Ojalá Emelec aprenda. Ya olvídense de estos jugadores sin ganas, en los últimos años de carrera y que, además, son sueldos altos. Y dejen de mentir, Cueva vino gordo y se fue más gordo”.

La salida de Christian Cueva del club ecuatoriano ya había generado cierta incomodidad por la falta de continuidad y el bajo impacto futbolístico, pero las palabras del periodista aumentaron el ruido alrededor del jugador. En Ecuador se esperaba que el mediocampista aportara experiencia y desequilibrio, algo que, según la crítica, nunca llegó a consolidarse.

Tras dejar Emelec, la fuerte crítica que recibió Cueva en Ecuador

Christian Cueva recibió una fuerte crítica de parte de la prensa de Ecuador. El caso también reavivó un debate que acompaña a ‘Aladino’ desde hace años: su nivel de compromiso cuando se trata de recuperar ritmo, competir al máximo y responder a las expectativas de clubes grandes.

Mientras tanto, el futuro del jugador sigue siendo un misterio. Con su salida ya oficializada y críticas que no paran de circular, Cueva deberá decidir dónde continuar su carrera en un contexto que lo obliga a recuperar imagen, físico y credibilidad.

¿Cuántos años tiene Christian Cueva?

Christian Cueva tiene 34 años cumplidos, pues celebra su nacimiento los 23 de noviembre.

¿Cuánto vale Christian Cueva?

Christian Cueva vale 250 mil euros, según el último reporte de Transfermarkt.

Datos claves

El periodista Santiago Bucaram lanzó críticas duras contra Christian Cueva tras su salida del Emelec de Ecuador.

Bucaram calificó a Cueva de haber llegado “gordo” al Emelec y haberse ido “más gordo”.

