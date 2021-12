Un piso muy bajo y un techo muy alto. Así podría delimitarse el espectro de posibilidades que tiene Pedro Gallese, como tantos otros futbolistas peruanos, respecto a lo que puede significar el año 2022, donde el objetivo máximo será clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 pero donde también podría ser un salto grande en su carrera profesional.

Por lo pronto, de regreso de Estados Unidos, el arquero finalizó la temporada con Orlando City y llegó a Perú para aprovechar sus merecidas vacaciones después de un año muy intenso donde la recta final fue la etapa más dura de todas. Justamente, de eso habló con los medios locales en el aeropuerto.

"En Orlando City me han pedido me quede. He tenido dos buenos años, llegué y el equipo clasificó a los play off, pero quiero llegar a la final o ser campeón con Orlando. Todavía hay que conversarlo", respondió Gallese respecto a su futuro en el equipo de Florida, donde deberá renovar su contrato para seguir la próxima temporada en la Major League Soccer (MLS).

Por otra parte, también respondió sobre el interés del club argentino Boca Juniors para ficharlo, donde se podría sumar a sus compatriotas Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes vienen de ser campeones hace una semana de la Copa Argentina en Santiago del Estero.

"Contento que un equipo como Boca Juniors quiera contar conmigo aunque hay que ir con calma", atinó a responder Gallese. Está claro que la competencia entre Orlando City y Boca es muy diferente ya con el solo hecho de mencionar que el Xeneize jugará la Conmebol Libertadores. No obstante, también hay que aclarar que, por ahora, el equipo argentino tiene arquero titular y viene de ser la gran figura del 2021. Eso sí, si Agustín Rossi se marcha en enero, Gallese tendría la titularidad garantizada. Qué año se nos viene.

Así fue la MLS 2021 para Pedro Gallese

Con Orlando City, donde alcanzó los play-offs, Pedro Gallese disputó 23 partidos, de los cuales 7 terminaron en valla invicta. Tuvo 1,4 goles en contra por partido y atajó uno de tres penales que le ejecutaron. Además, registró 3,1 atajadas por encuentro.