El primer descarte de Pedro Gallese tras una inminente salida de Orlando City: “Los próximos días serán claves”

Durante las últimas horas se pudo conocer que el futuro de Pedro Gallese en Orlando City no está totalmente asegurado. Es más, las informaciones dicen que existen trabas para poder llegar a un nuevo acuerdo y que la renovación de contrato parece ser muy complicada a estas alturas. Frente a este escenario es que ya se habla de algunas chances muy importantes para que continúe con su carrera, aunque en esta ocasión detallaremos al primer descartado.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @alonso_inca

Con 35 años de edad y un buen presente en la MLS de los Estados Unidos vistiendo la camiseta de Orlando City, cualquiera podría pensar que Pedro Gallese, en el caso de que no continuar en dicho club, tendría como proyección regresar al equipo de sus amores. Así es, hablamos de Alianza Lima, pero ahora acaba de quedar demostrado que por el momento no está dentro de sus planes volver al fútbol peruano para mantenerse compitiendo en el extranjero.

Entre otros aspectos muy interesantes respecto al futuro del ‘1’ de la Selección Peruana, también se habla de que tendría algunas opciones del fútbol brasileño. Claramente, el hecho de competir durante varias temporadas en la MLS de los Estados Unidos genera que equipos rivales lo tengan en la mira como un posible fichaje pensado en la temporada 2026 y a nada de quedar libre de contrato.

Publicidad

Publicidad

Lo que genera Pedro Gallese en estos momentos y su descarte a la Liga 1

“Pedro Gallese y Orlando City están lejos de llegar a un acuerdo para la renovación. Los próximos días serán claves pero el arquero de la selección peruana ya cuenta con opciones importantes de varios clubes de la MLS y también de Brasil. Desde su entorno señalan que el plan no es volver a Perú en estos momentos”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Gustavo Peralta respecto a la situación actual del arquero nacional.

Fuente: @Gustavo_p4

Es de esta manera que el futuro del ‘Pulpo’ genera incertidumbre en los hinchas peruanos. Muchos quizá podrían preguntarse el verdadero motivo por el que todavía no estaría dispuesto a volver a la Liga 1, hablando claramente de Alianza Lima. Recordemos que ya tuvo una experiencia en Matute durante la temporada 2019, en la cual fue subcampeón y siempre mencionó ante la prensa que en algún momento se tomaría una revancha con el equipo de sus amores.

Publicidad

Publicidad

¿Qué hay de cierto con que Inter Miami está interesado en fichar a Pedro Gallese?

Distintos medios internacionales, más que nada aquellos ligados a los colores de Inter Miami, han venido informando que el equipo liderado futbolísticamente por Lionel Messi estaría interesado en el fichaje de Pedro Gallese. El hecho de que pronto termine contrato con Orlando City y de que las negociaciones de renovación no vayan por buen camino hasta el momento genera dicho panorama, más aún cuando es un arquero que conoce muy bien el fútbol norteamericano y también la ciudad como tal. Veremos en que termina la novela.

Fuente: @TalksMLS

Fuente: @Intermiamicfhub

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Lo sufren Alianza Lima y Universitario? La decisión final de América de Cali ante las ofertas que llegarían por Luis Ramos