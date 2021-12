Boca Juniors no está en su mejor momento y eso no es un secreto para nadie. Hace años que no campeonan la Copa Libertadores y el momento de River Plate sin duda los opaca. Igual, no por eso dejan de ser uno de los equipo más grande de la Argentina.

Hace menos de una semana, campeonaban la Copa Nacional. Luego de vencer a Talleres de Córdoba por penales se consagraron. Esto hizo que los peruanos sumen más torneos en su palmares. De hecho, Carlos Zambrano sumó su tercer trofeo con el Xeneinze.

Por el lado de Luis Advíncula, quien fue titular y se jugó un partidos, consiguió su primer campeonato con el azul y oro. Obviamente, esto hizo que el lateral se muestre muy feliz. De hecho, al final del encuentro dijo que le haría el amor al trofeo.

Tras ello, el defensor se viralizó. Bolt recibió el cariño y la admiración de muchos hinchas del club. Este domingo, día del aficionado de aquel club, volvió a dar que hablar con un baile. Además, explicó que pasó con la Copa Argentina a un reportero muy pícaro.

"Está intacta, no las visto ahi", comenzó. "¿Está contenta?", le repreguntaron. "Obvio, intacta", insistió. "¿La pasó bien?", le consultaron también. "Obvio", volvió a decir. "Conmigo siempre la pasan bien", concluyó. Acá les dejamos la entrevista que viene dando que hablar ¡Mucha carisma, Lucho!