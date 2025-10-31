Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

¡Oficial! Pedro Gallese se va de Orlando City y lo despiden con emotivo video: “Por siempre un león”

A través de sus redes sociales, el club de la MLS confirmó la salida del guardameta nacional. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Pedro Gallese deja Orlando City después de seis temporadas.
© Orlando CityPedro Gallese deja Orlando City después de seis temporadas.

Pedro Gallese no continuará en las filas del Orlando City, equipo que acabar de anunciar oficialmente su partida a través de sus redes sociales. El arquero peruano defendió la camiseta del club durante seis temporadas, convirtiéndose en uno de sus jugadores más emblemáticos.

Publicidad

Gracias por todo, ‘Pulpo’. Después de seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese se despedirá del club al término de su contrato”, fue el mensaje publicado por los ‘Leones’, quienes además le rindieron homenaje con un emotivo video.

Tweet placeholder

¿A qué equipo podría llegar?

Recordemos que, en las últimas horas, el portero de la ‘bicolor’ ha sido relacionado con el Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi junto a figuras como Luis Suárez y otros reconocidos futbolistas.

Publicidad

El periodista Luis Carlos Pineda informó que las ‘Garzas’ han mostrado interés en fichar a Pedro Gallese. “Según fuentes, Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese, dado que está disponible en el mercado. Perú en este momento no es opción debido a la inestabilidad política que atraviesa el país”, explicó.

¿Gallese a la Liga 1? Todo indica que el guardameta no contempla un regreso al fútbol peruano por el momento. Incluso, estaría evaluando varias propuestas del exterior, entre ellas el posible interés del equipo de la ‘Pulga’.

Además, se ha mencionado que algunos clubes del Brasileirao también habrían mostrado intención de contar con sus servicios, lo que abre un abanico de opciones para el futuro del portero de la selección nacional.

Publicidad

Los números de Pedro Gallese en Orlando City

Durante su paso por Orlando City, Pedro Gallese disputó un total de 201 encuentros oficiales, consolidándose como una pieza clave en el equipo. Su presencia en el arco fue constante, alcanzando los 18,188 minutos jugados y demostrando un alto nivel de rendimiento a lo largo de seis temporadas.

A lo largo de ese periodo, el guardameta peruano registró 568 atajadas y contribuyó en 89 triunfos del conjunto de Florida. Estas cifras reflejan no solo su consistencia y liderazgo, sino también la huella que dejó en el club como uno de los referentes más importantes de su historia reciente.

El primer descarte de Pedro Gallese tras una inminente salida de Orlando City: “Los próximos días serán claves”

ver también

El primer descarte de Pedro Gallese tras una inminente salida de Orlando City: “Los próximos días serán claves”

Diego Penny dio contundente opinión sobre posible fichaje de Alianza Lima para el 2026

ver también

Diego Penny dio contundente opinión sobre posible fichaje de Alianza Lima para el 2026

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Pedro Gallese se despidió de Orlando City con sentido mensaje y sorpresiva confesión
Peruanos en el exterior

Pedro Gallese se despidió de Orlando City con sentido mensaje y sorpresiva confesión

El primer descarte de Gallese tras una inminente salida de Orlando City: "Los próximos días..."
Peruanos en el exterior

El primer descarte de Gallese tras una inminente salida de Orlando City: "Los próximos días..."

Pedro Gallese no alcanza acuerdo con Orlando City, quedaría libre, pero seguiría en la MLS
Peruanos en el exterior

Pedro Gallese no alcanza acuerdo con Orlando City, quedaría libre, pero seguiría en la MLS

Valera se puso reto y solo si lo cumple se irá de Universitario
Liga 1

Valera se puso reto y solo si lo cumple se irá de Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo