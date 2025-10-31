¡Oficial! Pedro Gallese se va de Orlando City y lo despiden con emotivo video: “Por siempre un león”

Pedro Gallese no continuará en las filas del Orlando City, equipo que acabar de anunciar oficialmente su partida a través de sus redes sociales. El arquero peruano defendió la camiseta del club durante seis temporadas, convirtiéndose en uno de sus jugadores más emblemáticos.

“Gracias por todo, ‘Pulpo’. Después de seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese se despedirá del club al término de su contrato”, fue el mensaje publicado por los ‘Leones’, quienes además le rindieron homenaje con un emotivo video.

¿A qué equipo podría llegar?

Recordemos que, en las últimas horas, el portero de la ‘bicolor’ ha sido relacionado con el Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi junto a figuras como Luis Suárez y otros reconocidos futbolistas.

El periodista Luis Carlos Pineda informó que las ‘Garzas’ han mostrado interés en fichar a Pedro Gallese. “Según fuentes, Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese, dado que está disponible en el mercado. Perú en este momento no es opción debido a la inestabilidad política que atraviesa el país”, explicó.

¿Gallese a la Liga 1? Todo indica que el guardameta no contempla un regreso al fútbol peruano por el momento. Incluso, estaría evaluando varias propuestas del exterior, entre ellas el posible interés del equipo de la ‘Pulga’.

Además, se ha mencionado que algunos clubes del Brasileirao también habrían mostrado intención de contar con sus servicios, lo que abre un abanico de opciones para el futuro del portero de la selección nacional.

Los números de Pedro Gallese en Orlando City

Durante su paso por Orlando City, Pedro Gallese disputó un total de 201 encuentros oficiales, consolidándose como una pieza clave en el equipo. Su presencia en el arco fue constante, alcanzando los 18,188 minutos jugados y demostrando un alto nivel de rendimiento a lo largo de seis temporadas.

A lo largo de ese periodo, el guardameta peruano registró 568 atajadas y contribuyó en 89 triunfos del conjunto de Florida. Estas cifras reflejan no solo su consistencia y liderazgo, sino también la huella que dejó en el club como uno de los referentes más importantes de su historia reciente.

