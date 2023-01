Periodista argentino duda de Paolo Guerrero: "Fue un monstruo: hoy no sé"

Estando todo orientado para que Paolo Guerrero sea nuevo jugador de Racing Club, aunque todavía está pendiente que pase las pruebas médicas, la mañana de este martes 24 estuvo llena de información sobre el 'Depredador' en los programas televisivos argentinos.

Uno de los que le dio mucha cobertura fue ESPN Argentina. Estando afuera de la clínica donde Paolo Guerrero se somete a exámenes médicos y también teniendo a los panelistas hablando del tema, la situación originó un debate sobre si era buen fichaje el delantero peruano.

Habiendo cierta controversia sobre cómo llega a Racing, y más sobre su actualidad deportiva, Paolo Guerrero tiene 39 años y un complicada lesión que lo truncó en la última parte de su carrera. No jugando profesionalmente desde octubre del 2022 con el Avaí, la sitaución es por lo menos que genera duda.

"Paolo Guerrero si no se retiró es un grande", comentó Mariano Closs, en el programa de ESPN F 12, en ese sentido, luego un panelista también agregó: "Para mí Paolo Guerrero fue un monstruo: hoy no sé. Cubriendo River Plate se habló de Paolo Guerrero en el 2015, 2016 y no se llegó a nada. Pasaron seis años desde esto ya".

En ese sentido la charla continuó y claramente habían dos bandos: unos que defendían y auguraban una buena temporada para Paolo Guerrero; mientras que otro dudaba por la edad, la falta de fútbol y su condición médica. Lo cierto es que el juego de Racing: bastante ofensivo, se prestaría para las condiciones técnicas del 'Depredador'. El tiempo, otra vez, resolverá el asunto.