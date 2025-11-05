El posible regreso de Christian Cueva a la Liga 1 en 2026 ha revolucionado el mercado de pases peruano. Aunque tres clubes capitalinos han manifestado interés formal, Universitario de Deportes ha tomado la delantera en las últimas horas, impulsado por factores más allá de lo deportivo o económico. Este fichaje sería un impacto mediático significativo, dado que Cueva es un reconocido hincha de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva cerca de Universitario de Deportes

Diego Penny, ex arquero y amigo cercano del jugador, reveló que las negociaciones con los clubes limeños están avanzadas. Penny indicó que, si bien la ambición de Cueva por lograr un histórico tetracampeonato con la “U” es atractiva, las razones que realmente lo inclinan a firmar son de índole personal y familiar.

Christian Cueva jugó hace poco en Cienciano. (Foto: X).

El principal motivo que acerca a “Aladino” al equipo de Ate es la búsqueda de estabilidad y cercanía familiar. Según Penny, Cueva desea estar cerca de sus hijos, quienes residen en Lima. La distancia y su vida en Guayaquil, donde juega para Emelec de Ecuador, han sido determinantes para su intención de rescindir su contrato anticipadamente, el cual finaliza a mediados de 2026 y presenta tensiones por supuestas deudas.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva dejaría de lado su hinchaje

El segundo motivo, y de gran peso emocional, es cumplir el sueño de sus padres, fervientes hinchas de Universitario de Deportes, según Penny. El deseo de ver a su hijo vestir la camiseta crema es una poderosa motivación para Cueva, prevaleciendo sobre su conocida afición por Alianza Lima y priorizando la felicidad de su círculo íntimo.

ver también Los 3 equipos de la Liga 1 que se pelean por Christian Cueva y la postura de Emelec: “Lo están llamando fuerte”

Tweet placeholder

De concretarse su llegada, Universitario no solo sumaría a un futbolista de gran capacidad creativa, con el respaldo del actual entrenador Jorge Fossati, sino que también daría un golpe de autoridad en el mercado. Cueva, quien en el pasado rechazó ofertas de la “U” por su identidad aliancista, podría encontrar en el proyecto deportivo, sumado a los factores familiares, la plataforma ideal para recuperar su mejor nivel y volver a ser una pieza clave en la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Emelec debe tomar una decisión pronto

Actualmente, Christian Cueva está resolviendo su situación contractual con Emelec. Se espera su llegada a Lima próximamente para tomar una decisión final entre las ofertas de Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys. No obstante, las razones reveladas por Diego Penny otorgan a Universitario una innegable ventaja emocional y logística para asegurar uno de los fichajes más resonantes del fútbol peruano.

DATOS CLAVES