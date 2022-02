Benevento no sabe lo que es ganar. Y volvió a caer derrotado, esta vez frente al modesto 'Ascoli' por 2-0.

Por no poner a Gianluca Lapadula: Benevento perdió por 2-0 ante el Ascoli

Desde que no lo utilizan están viendo una realidad totalmente distinta. Gianluca Lapadula no volvió a ser considerado por Benevento, y el equipo de la 'Serie B' se mandó una derrota ante el Ascoli. 'El Bambino' no fue considerado por el cuerpo técnico, en una jornada más de competencia.

El cuadro rival de 'las brujas' esta jornada 23 en la segunda división del fútbol italiano, anotó al minuto 69 y 89. Llevándose 3 puntos fundamentales del Stadio Comunale Ciro Vigorito, y bajándolo hasta el puesto 7 con 37 unidades. Acrecentándose aún más su mal momento deportivo.

La principal estadística de esta nota informativa nos dice que cuando 'El Chasqui' estaba siendo empleado, estaba en los puestos de ascenso. Calificando entres los 3 primeros y era el principal goleador de la temporada en el torneo de ascenso. A comparación de ahora, cuando lo pasa trágico.

En otras palabras, desde que Benevento congeló a Gianluca Lapadula, tiene una racha de 5 partidos sin poder ganar ¿Será momento de utilizar a su máxima estrella y dejar de lado sus problemas? Estos son datos reales, no son opiniones sin fundamento. Esperemos mejor la situación de nuestra estrella.