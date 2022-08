Estando en la ciudad de Porto Alegre para el cotejo entre Internacional y FBC Melgar, por la Copa Sudamericana, el equipo periodístico de Movistar Deportes aprovechó para viajar a la urbe de Florianópolis, lugar donde juega Paolo Guerrero con el Avaí.

Así lo comentó el enviado especial David Chávez, que haciendo un enlace desde Brasil para el programa Al Ángulo, reveló que llegaron hasta la ciudad y accedieron a los entrenamientos del Avaí, pero que Paolo Guerrero no quiso dar una entrevista.

"Fue un periplo, largo, y lamentablemente no pudimos conversar con Paolo Guerrero, no accedió a darnos la entrevista. Fueron casi cinco horas de viaje desde Porto Alegre hasta Florianópolis. Salimos a las 4 de la mañana para llegar al entrenamiento de Avaí, pero la lluvia hizo que el equipo no entrenara en el campo”, detalló el periodista.

En ese momento la mesa periodística del programa deportivo Al Ángulo se mostró enfurecida por la forma de Paolo Guerrero y fue el periodista Pedro García que resolvió la situación lanzando adjetivos descalificadores hacia el delantero del Avaí.

"Muy mal Paolo Guerrero, me parece a mí. Si eres un jugador peruano y vez que prensa peruana, que nunca ha ido. Y cuando alguien va a darte ‘pelota’, por lo menos sal. No des la entrevista, porque nadie te obliga, si no te provoca, pero dices: ‘Gracias por venir, gracias, se las debo, hoy día no quisiera expresarme’. Eso se respetaría", mencionó Pedro García.

Cerrando el enlace, David Muñoz, brindó más detalles: "Pudimos grabar algunos minutos los trabajos del equipo en el vestuario, donde Paolo hizo resistencia con soga, para evitar lesiones. Él vio al camarógrafo, ‘Fresita’ lo saludó le levantó la mano, pero no le respondió. No nos hizo caso, no hubo acercamiento. Sus razones terndrá, se fue y no quiso darnos la entrevista”, cerró el hombre de prensa.

ESCUCHA LA DECLARACIÓN DESDE EL 3:38