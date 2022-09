Dentro de las mejores noticias para nuestros compatriotas en el mercado de transferencias, está el nombre de este jugador. Marcos López cuando salió del San José Earthquakes con destino a los Países Bajos, para vestir la camiseta del Feyenoord la gente enloqueció. Porque un lateral izquierdo de su proyección, iba a tener el roce necesario para poder gestar una mejoría sostenible.

Por eso es valioso recordar todo lo positivo que se dijo sin haber jugado ni un solo minuto. Marcos López debutó este fin de semana, con una goleada tranquila de 3-0 sobre el Sparta Rotterdam, donde el jugador peruano se formó como una pieza destacada por su banda. Por eso, se tomó unos minutos para conversar con la prensa institucional del club, que ahora depositó la confianza en su talento.

Lo primero que menciona el profesional formado en la Universidad San Martín, y posteriormente, puesto en la gran vitrina por Sporting Cristal con un gran rendimiento, es lo siguiente: "Me sentí bien en la cancha. Quiero agradecer a los fans por su apoyo. Estoy muy contento con mi debut en este gran club. El entrenador me dijo que jugara tranquilo, que mantuviera la calma. No es un problema si pierdes una o dos bolas. Solo haz lo tuyo. Me sentí bien".

Marcos López también quiso agradecer al entorno que tiene dentro de Países Bajos en la actualidad. Este hecho no es menor, porque nos dice que la comodidad también influye, dentro del día a día, en los futbolistas de élite: "Rotterdam es un gran lugar. Los seguidores, la gente de la ciudad. Disfruto del momento y del club con mis compañeros. Estoy muy feliz. Es fácil jugar así con este equipo. Porque todos los jugadores pueden jugar bien al fútbol".

De la misma manera, el estilo de juego no se negocia en Feyenoord. Será difícil posiblemente adaptarse a lo que pide el entrenador, pero está camino a eso: "Todo es tocar una o dos veces. Estoy muy contento con el equipo y necesito fortalecerme físicamente. Es un proceso, entiendo que actualmente hay dos jugadores en la misma posición, pero estoy contento con cada minuto que tengo. A menudo juego con un solo toque. Creo que tengo la calidad para eso".

Confía en su capacidad, pero también le da mucho valor a la repetición de acciones. Este concepto lo dijo al final nuestro compatriota: "Practico mucho durante las sesiones de entrenamiento. Necesito tener más confianza en eso, pero creo que dos o tres cruces fueron buenos hoy. Mis compañeros me felicitaron por los cruces". Los mejores deseos para el buen Marcos López, quien, en teoría, debe hacerse el dueño de su zona en la Selección Peruana con Juan Máximo Reynoso.